Salgının psikolojik etkilerine karşı yanımızdalar
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Salgının psikolojik etkilerine karşı yanımızdalar

14.03.2021 07:37 | Son Güncelleme: 14.03.2021 07:42
Salgının psikolojik etkilerine karşı yanımızdalar

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin gönüllü psikologları hayata geçirdikleri 'Yanındayız' projesiyle sağlık çalışanlarına, onların yakınlarına ve hastalığı atlatanlara psikolojik destek sağlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin gönüllü psikologları hayata geçirdikleri 'Yanındayız' projesiyle sağlık çalışanlarına, onların yakınlarına ve hastalığı atlatanlara psikolojik destek sağlıyor. Çevrimiçi olarak sunulan destekle Türkiye'nin her yerine ulaşabiliyorlar. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürü Dr. Itır Tarı Cömert proje hakkında "Destek isteyen sağlık çalışanları ve vatandaşlarımızın sayısı günden güne artıyor" diyor.

'Yanındayız' projesinden bahsedebilir misiniz?

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAM) tarafından yürütülen bir proje. Pandeminin ön saflarında mücadele eden sağlık personeli ve en az onlar kadar süreçten etkilenen yakınlarına ücretsiz psikolojik ilkyardım sağlamak üzere hayata geçirildi. Diğer bir amacımızsa COVID-19 nedeniyle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza destek vermek.

Bu fikir nasıl ortaya çıktı?

Koronavirüs bireylerin sadece fiziksel sağlığını değil, ruhsal sağlığını da önemli ölçüde etkiledi. Süreçten hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan en çok etkilenenlerin başında sağlık çalışanları geliyor. İlk günden itibaren gece gündüz demeden çalışan doktorlar, hemşireler, hasta danışmanları, temizlik görevlileri kayıplarla baş etmek zorunda kaldı. Aileleri ve sevdikleriyle uzun süre temas kuramadılar. Kayıplar, stres, kaygı, ölüm korkusu sonucunda ortaya çıkan travmalarla çalışmaları gerekti. Merkezimiz, vakıf kültürünün sürdürüldüğü bir üniversitede yer almanın bilinciyle topluma destek vermeyi önceleyen bir bakış açısıyla kuruldu.

Kimler bu projenin sağladığı destekten faydalanabiliyor?

Yoğun iş yüküyle çalışan sağlık personeli ve yakınlarıyla pandemide kayıp yaşamış vatandaşlarımız için geliştirdik bu mekanizmayı. Projeden, koronavirüs tanısı almış bireyler ve birinci derece yakınları, pandemiden etkilenen vatandaşlara doğrudan hizmet veren tüm çalışanlar ücretsiz şekilde yararlanabiliyor.

Çevrimiçi olarak mı gerçekleşiyor seanslar? Nasıl randevu oluşturabilir insanlar?

Evet, danışmanlık hizmeti çevrimiçi. Psikolojik desteğe ihtiyacı olanlar merkezin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından randevu oluşturabiliyor. Çevrimiçi görüşmeler sayesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan ve desteğe ihtiyaç duyan insanlara ulaşabiliyoruz. Denize attığımız taşın yarattığı halkalar böylece büyüyor.

Danışanlar en çok hangi sorunlarla, sıkıntılarla geliyor?

Pandeminin neden olduğu kaygı atakları, insanlardan uzak kalmanın yarattığı depresyon, kayıpların yarattığı travmalar ve hastalanma korkusu gibi

konularla başvuruyor. Aynı zamanda hayattan anlam beklentisi, umutsuzluk gibi sorunlarla da karşılaşıyoruz.

Kaynak: Hürriyet

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