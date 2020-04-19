Salgının merkezi durumundaki ABD'de sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması için protesto
ABD'de bazı eyaletlerde koronavirüs salgını nedeniyle getirilen karantina uygulamasına karşı düzenlenen protestolar giderek artıyor
19.04.2020 20:09 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:09
Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletlerde koronavirüs salgını nedeniyle getirilen karantina uygulamasına karşı düzenlenen protestolar giderek artıyor.
ABD, 40 bin civarında can kaybıyla Covid-19'dan en fazla etkilenen, aynı zamanda salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com