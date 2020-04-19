Salgının merkezi durumundaki ABD'de sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması için protesto ABD'de bazı eyaletlerde koronavirüs salgını nedeniyle getirilen karantina uygulamasına karşı düzenlenen protestolar giderek artıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletlerde koronavirüs salgını nedeniyle getirilen karantina uygulamasına karşı düzenlenen protestolar giderek artıyor.

ABD, 40 bin civarında can kaybıyla Covid-19'dan en fazla etkilenen, aynı zamanda salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle