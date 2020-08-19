Salgının kontrol altına alınması için Vali Akın, halka uyarı yaptı
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Salgının kontrol altına alınması için Vali Akın, halka uyarı yaptı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması için şehrin sokaklarında halka uyarılarda bulundu.

Salgının kontrol altına alınması için Vali Akın, halka uyarı yaptı
19.08.2020 16:28 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:32

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması için şehrin sokaklarında halka uyarılarda bulundu.

Yapılan denetim ve incelemelerde Vali Akın'a Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, TSO Başkanı Mustafa Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin eşlik etti.

Herkesin kendi tedbirini alarak salgının üstesinden gelineceğini ifade eden Vali İbrahim Akın, "Mart ayından bu yana koronavirüs ile mücadele etsin şekilde devam ediyor. Bu çerçevede ciddi kararlar alınarak uygulamaya geçiyor. Alınan kararların uygulamasını görmek üzere de denetim ekipleri oluşturduk"dedi.

İkazlarla birlikte duyarlılığa davetin yapıldığı denetimlerle salgının üstesinden gelineceğini anlatan Vali Akın, açıklamasında; "Maske,mesafe ve temizlik en önemli üç kural. Vakalarda artış eğilimi olduğunu biliyor ve görüyoruz. Özellikle düğünlere yönelik kararlar dikkat çekici çünkü geldiğimiz dönemde vatandaşların en yoğun olarak katılım gösterdikleri ve bizim için risk alanı olarak değerlendirdiğimiz sokak ve köy düğünleri var. Düğünlerimizde yemek, çay kahve ikramlarını kaldırdık. En iyi denetim ise herkesin kendi kendini denetlemesidir." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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