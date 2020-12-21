Salgının Hız Kesmediği ABD'de Aşılama Umutları Arttırdı
21.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:48
Amerika 9 ayda Corona virüsü yüzünden 300 binden fazla can kaybı verdi, vaka sayısı da milyonlarla ifade ediliyor.
Amerika 9 ayda Corona virüsü yüzünden 300 binden fazla can kaybı verdi, vaka sayısı da milyonlarla ifade ediliyor. Nihayet geçen hafta aşılamanını başlamasıyla yeni bir dönemece gelindi. Umutları arttıran bu gelişmenin ülkede nasıl karşılandığını ve bundan sonra nelerin beklendiğini derledik
Kaynak: DailyMotion.com