Salgının Hız Kesmediği ABD'de Aşılama Umutları Arttırdı
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Salgının Hız Kesmediği ABD'de Aşılama Umutları Arttırdı

21.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:48

Amerika 9 ayda Corona virüsü yüzünden 300 binden fazla can kaybı verdi, vaka sayısı da milyonlarla ifade ediliyor.

Amerika 9 ayda Corona virüsü yüzünden 300 binden fazla can kaybı verdi, vaka sayısı da milyonlarla ifade ediliyor. Nihayet geçen hafta aşılamanını başlamasıyla yeni bir dönemece gelindi. Umutları arttıran bu gelişmenin ülkede nasıl karşılandığını ve bundan sonra nelerin beklendiğini derledik

Salgının Hız Kesmediği ABD'de Aşılama Umutları Arttırdı

Kaynak: DailyMotion.com

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