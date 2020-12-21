Salgının Hız Kesmediği ABD'de Aşılama Umutları Arttırdı

Amerika 9 ayda Corona virüsü yüzünden 300 binden fazla can kaybı verdi, vaka sayısı da milyonlarla ifade ediliyor. Nihayet geçen hafta aşılamanını başlamasıyla yeni bir dönemece gelindi. Umutları arttıran bu gelişmenin ülkede nasıl karşılandığını ve bundan sonra nelerin beklendiğini derledik

Kaynak: DailyMotion.com