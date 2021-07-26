Salgının Heathrow Havalimanı'na maliyeti 2021'in ilk yarısında 2,9 milyar sterline ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salgının Heathrow Havalimanı'na maliyeti 2021'in ilk yarısında 2,9 milyar sterline ulaştı

Salgının Heathrow Havalimanı'na maliyeti 2021'in ilk yarısında 2,9 milyar sterline ulaştı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

? Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınının 2021 yılının ilk yarısında İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'na toplam maliyetinin 2,9 milyar sterlin olduğu bildirildi.

? Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınının 2021 yılının ilk yarısında İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'na toplam maliyetinin 2,9 milyar sterlin olduğu bildirildi.

Heathrow Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, 2020 yılında havalimanını ziyaret eden toplam yolcu sayısının 22,1 milyon olduğu, 2021 yılında ise 21,5 milyon yolcunun havalimanını ziyaret etmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, salgının etkilerinin henüz İngiltere'de hissedilmediği 2019 yılında ise toplam 90 milyon yolcunun Heathrow Havalimanını kullandığı kaydedildi.

Salgınla mücadele yöntemlerinin ve uluslararası seyahat kısıtlamaların havacılık sektöründe belirsizlikleri artırdığı belirtilen açıklamada, salgının 2021 yılının ilk yarısında Heathrow Havalimanı'na toplam maliyetinin 2,9 milyar sterlin olduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Heathrow Üst Yöneticisi John Holland-Kaye, "İngiltere salgının en kötü etkilerine maruz kalmasının ardından toparlanıyor. Ancak İngiltere kısıtlamaları kaldırmakta yavaş davranarak uluslararası ticarette AB'deki rakiplerinin gerisinde kalıyor." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin olarak İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmede bulunan Ryanir Üst Finans Yöneticisi Neil Sorahan ise Avrupa Birliği (AB) dahilinde kullanılan tek tip dijital Kovid pasaportunun faydalı olduğunu belirterek, "Bence Avrupa politikası İngiltere'ninkinden daha çok işe yaradı, daha fazla kesinlik sağlandı. Böylece tüm Avrupa'da daha istikrarlı yeşil listeler oluştu. İngiltere, yeşil listenin içeriği konusunda biraz daha gelişigüzel davrandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Derya Uluğ Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Diego Ali Koç Aytaç Kara Burak Elmas Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Salgının Heathrow Havalimanı'na maliyeti 2021'in ilk yarısında 2,9 milyar sterline ulaştı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 15:10:30. #1.14#

title