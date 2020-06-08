Salgının Gizemi: Covid-19 Ne Zaman Ortaya Çıktı? Son zamanlarda hemen herkes yeni tip koronavirüs ile ilgili çalışmaları ve araştırmaları oldukça yakından takip ediyor.

Son zamanlarda hemen herkes yeni tip koronavirüs ile ilgili çalışmaları ve araştırmaları oldukça yakından takip ediyor. Salgınla ilgili önemli detaylara sahip olsak da bazı önemli soru işaretlerine cevap vermekten uzak bir konumdayız. Nitekim bunlardan birisi de salgının ne zaman başladığı olarak öne çıkıyor. Peki Covid-19 ne zaman ortaya çıktı ve ilk nerede görüldü? İşte konu hakkında bilinen bazı detaylar!

Covid-19 Ne Zaman Ortaya Çıktı ve İlk Kez Kimde Görüldü?

Sosyal medya platformlarına giriş yaptığımızda dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin, yeni tip koronavirüs ile ilgili semptomları aylar öncesinde yaşadığını belirttiğini görüyoruz. Bunlardan önemli bir kısmı hastalık henüz resmi olarak ülkesinde görülmemişken yaşadığını iddia ediyor ve yine bazı kişiler bu noktada kasım ayına kadar geri dönüyor. Belki siz de benzer bir durumla karşı karşıya kaldığınızı düşünüyor olabilirsiniz.

Nitekim bazı araştırmalar bunları doğruluyor.

Peki ama bununla ilgili gerçek bir veri yok mu? Bu virüsün ilk kez ne zaman görüldüğü hakkında neler biliyoruz?

Çin, ilk defa 31 Aralık 2019 tarihinde yeni virüsle ilgili bir grup vakanın olduğunu bildirdi. Yetkililer, benzer semptomlardan muzdarip olan vakaların 8 Aralık 2019 tarihine kadar uzandığını da vurguladı. Buna karşın South China Morning Post tarafından yayınlanan verilere göre Wuhan'daki ilk vaka 17 Kasım 2019 tarihine kadar uzanmakta.

Virüsün tam olarak ne zaman ortaya çıktığını bilmek, hastalığın ne kadar hızlı yayıldığını ve karantina sürecinde ne gibi önlemlerin alınması gerektiğini anlamak açısından kritik bir öneme sahip.

Nitekim salgınlar küçük gruplar halinde başlar. Buna karşın herhangi bir önlem alınmadığı durumda her iki ila üç günde bir enfekte olanların sayısı ikiye katlanır. Bir salgının başlangıç noktasını ve tarihini yanlış bilmek, kaç kişinin enfekte olduğunu anlamak adına çılgınca yanlışlıklara yol açabilir. Bu aynı zamanda herhangi bir semptom göstermeyen vakaların bilinmeyen oranının da daha yüksek olabileceği anlamına gelir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce salgının ortaya çıktığı ilk tarih ne zaman olabilir? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.