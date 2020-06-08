Salgının Gizemi: Covid-19 Ne Zaman Ortaya Çıktı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Salgının Gizemi: Covid-19 Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Son zamanlarda hemen herkes yeni tip koronavirüs ile ilgili çalışmaları ve araştırmaları oldukça yakından takip ediyor.

Salgının Gizemi: Covid-19 Ne Zaman Ortaya Çıktı?
08.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:51

Son zamanlarda hemen herkes yeni tip koronavirüs ile ilgili çalışmaları ve araştırmaları oldukça yakından takip ediyor. Salgınla ilgili önemli detaylara sahip olsak da bazı önemli soru işaretlerine cevap vermekten uzak bir konumdayız. Nitekim bunlardan birisi de salgının ne zaman başladığı olarak öne çıkıyor. Peki Covid-19 ne zaman ortaya çıktı ve ilk nerede görüldü? İşte konu hakkında bilinen bazı detaylar!

Covid-19 Ne Zaman Ortaya Çıktı ve İlk Kez Kimde Görüldü?

Sosyal medya platformlarına giriş yaptığımızda dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin, yeni tip koronavirüs ile ilgili semptomları aylar öncesinde yaşadığını belirttiğini görüyoruz. Bunlardan önemli bir kısmı hastalık henüz resmi olarak ülkesinde görülmemişken yaşadığını iddia ediyor ve yine bazı kişiler bu noktada kasım ayına kadar geri dönüyor. Belki siz de benzer bir durumla karşı karşıya kaldığınızı düşünüyor olabilirsiniz.

Nitekim bazı araştırmalar bunları doğruluyor.

Peki ama bununla ilgili gerçek bir veri yok mu? Bu virüsün ilk kez ne zaman görüldüğü hakkında neler biliyoruz?

Çin, ilk defa 31 Aralık 2019 tarihinde yeni virüsle ilgili bir grup vakanın olduğunu bildirdi. Yetkililer, benzer semptomlardan muzdarip olan vakaların 8 Aralık 2019 tarihine kadar uzandığını da vurguladı. Buna karşın South China Morning Post tarafından yayınlanan verilere göre Wuhan'daki ilk vaka 17 Kasım 2019 tarihine kadar uzanmakta.

Virüsün tam olarak ne zaman ortaya çıktığını bilmek, hastalığın ne kadar hızlı yayıldığını ve karantina sürecinde ne gibi önlemlerin alınması gerektiğini anlamak açısından kritik bir öneme sahip.

Nitekim salgınlar küçük gruplar halinde başlar. Buna karşın herhangi bir önlem alınmadığı durumda her iki ila üç günde bir enfekte olanların sayısı ikiye katlanır. Bir salgının başlangıç noktasını ve tarihini yanlış bilmek, kaç kişinin enfekte olduğunu anlamak adına çılgınca yanlışlıklara yol açabilir. Bu aynı zamanda herhangi bir semptom göstermeyen vakaların bilinmeyen oranının da daha yüksek olabileceği anlamına gelir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce salgının ortaya çıktığı ilk tarih ne zaman olabilir? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Haber
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Haber
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Haber
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı
Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı
İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı
İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı
Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etti
Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Zülfü Demirbağ Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kenan Doğulu Mariah Carey Bülent Ersoy Rafet El Roman
Spor Ali Koç Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Haziran
Şu an buradasınız: Salgının Gizemi: Covid-19 Ne Zaman Ortaya Çıktı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 15:51:28. #1.14#
title