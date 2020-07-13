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Salgının etkilerini zıplayarak siliyorlar

Kangoo Kulüp Türkiye üyeleri, Kovid-19 salgını ve salgın nedeniyle alınan önlemlerin bedensel ve psikolojik etkilerinden, açık havada özel üretim ayakkabıları üzerinde zıplayarak kurtuluyor.

13.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:19

Kangoo Kulüp Türkiye üyeleri, Kovid-19 salgını ve salgın nedeniyle alınan önlemlerin bedensel ve psikolojik etkilerinden, açık havada özel üretim ayakkabıları üzerinde zıplayarak kurtuluyor.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle uzun bir süredir evlerinden çıkmayan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle kilo vermek için farklı sporlara yöneldi.

Dünyada 60 ülkeden fazla ülkede yaygın şekilde yapılan Kangoo Jumps aktiviteleri, son yıllarda kilo vermek isteyenlerin tercihi haline geldi.

Kangoo Jumps'ta, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) dünyaya döndüklerinde astronotların bacak kaslarında oluşan zayıflığı önlemek için geliştirdiği özel ayakkabılar kullanılıyor.

Sosyal mesafeye dikkat ederek spor egzersizlerini yapıyorlar

Uluslararası Kangoo Jumps Eğitmeni Kemal Yatmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde vatandaşların 4 aydır evlerinde kaldığını ve spor yapamadığını anımsattı.

"Kangoo Kulüp Türkiye"nin, vatandaşları salgının etkilerinden kurtarmak için spor etkinlikleri düzenlediğini aktaran Yatmaz, açık havada, sosyal mesafeye dikkat ederek 45 dakika boyunca egzersiz yaptıklarını söyledi.

İnsanların adeta "spora aç şekilde" kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Yatmaz, salgın nedeniyle etkinlikteki kişi sayısını sınırlı tuttuklarını, alanın büyüklüğüne bağlı olarak en fazla 15 kişilik gruplar oluşturduklarını aktardı.

Kangoo Jumps ayakkabıların NASA tarafından üretildiğini belirten Yatmaz, "Eklem bölgelerine zarar vermiyor. Menisküs, bel fıtığı, omurilik gibi rahatsızlığı olan kişilerin bu sporu yapmasında hiçbir sıkıntı yok. Keyifli, eğlenceli, bol oksijenli derslerimiz oluyor." dedi.

Bu dönemde açık havada yapılan etkinliklere talebin arttığına dikkati çeken Yatmaz, şunları kaydetti:

"Açık havada yaptığımız spor egzersizleri ile evde yaptığımız egzersizler bir değil. Üç kişiyle başladık, şu anda bir hafta içerisinde 30 kişi olduk. Şu anda inanılmaz bir talep var. Biz kulüp olarak bu sporu tanıtmak istiyoruz çünkü zıplamak insana mutluluk verir. Bunu zaten bizzat deniyoruz. Keyifli eğlenceli derslerimiz oluyor herkesin bu derslere katılmasını tavsiye ediyoruz."

Yatmaz, 45 dakikalık derslerde ortalama 700 ila 1000 kalori arasında yakılabildiğini söyledi.

Kangoo jumps kas gücünü arttırıyor

Kangoo Jumps Eğitimeni İpek Öney ise diğer sporlara göre kangoo jumps'un kas gücünü arttırdığını ve kalori yaktırdığını belirtti. Yaylı sisteme sahip kangoo jumps ayakkabılarına çoğu kişinin ön yargıyla yaklaştığını ifade eden Öney, kullandıktan sonra ise "Ne kadar kolaymış" yorumunun yapıldığını anlattı.

Kangoo jumps yapanların başka spora artık ihtiyaç duymacağını söyleyen Öney, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En az 25-30 dakika en fazla ise 45 dakika yapılabilen bir spor. Hem eğlenceli hem de sıkılmadan çok güzel kalori yakabiliyorsunuz. Vücudun bütün bölgelerini çalıştırıyor bu spor çünkü el ayak bacak koordinasyonu çok iyi. Yaklaşık 40 dakika içinde hepsini aynı anda kullanmaya çalışıyoruz. En çok çalışan kas grubu bacak ve kalça. Dışarıda derslerimiz başladığı itibaren yoğun talep geldi biz de bu konudan çok memnunuz."

Salgının etkilerini zıplayarak siliyorlar

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
AFERİN: aferin oluyo oluyo arada daha yükseğe zıplayın
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