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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya

Salgının çıktıpı Vuhan'da günler sonra illk vaka

Çin'de koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Vuhan'da 1 yeni koronavirüs vakası bildirildi.

01.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:34
Salgının çıktıpı Vuhan'da günler sonra illk vaka

Çin'de koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Vuhan'da 1 yeni koronavirüs vakası bildirildi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, yerel sağlık yetkilileri, Hubey bölgesinde yer alan Vuhan'da 1 yeni koronavirüs vakası olduğunu bildirdi. Yeni vakanın, birkaç gündür yeni vaka bildirmeyen Vuhan'ın ilk dışarıdan gelen vakası olduğu belirtildi. Bölge sağlık komisyonuna göre, bölgede gün itibariyle iç kaynaklı koronavirüs vakası ise bildirilmedi.


Kaynak: DHA

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