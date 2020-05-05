Salgının Çıkış Tarihi Sanılandan Çok Daha Önce Olabilir
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Salgının Çıkış Tarihi Sanılandan Çok Daha Önce Olabilir

Salgının Çıkış Tarihi Sanılandan Çok Daha Önce Olabilir
05.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:44

Son zamanlarda ana gündemimiz haline gelen yeni tip koronavirüs milyarlarca insan tarafından yakından takip ediliyor. Yeni araştırmalara göre Aralık 2019 döneminde Wuhan'da ortaya çıkan salgının çıkış tarihi sandığımızdan çok daha erken olabilir.

Son zamanlarda ana gündemimiz haline gelen yeni tip koronavirüs milyarlarca insan tarafından yakından takip ediliyor. Yeni araştırmalara göre Aralık 2019 döneminde Wuhan'da ortaya çıkan salgının çıkış tarihi sandığımızdan çok daha erken olabilir. İşte merak edilen detaylar!

Salgının Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Fransa'daki Jean-Verdier Hastanesi bünyesinde görev alan Başhekim Yves Cohen yaptığı açıklamada ülkedeki ilk vakanın 24 Ocak tarihinde değil, daha erken bir tarihte görülmüş olabileceğini vurguladı.

Önceki tarihlerde gelen ve soğuk algınlığı şikayetleri taşıyan hastalar üzerinde incelemelerde bulunan hastane görevlileri, 27 Aralık tarihinde başvuru yapmış bir adamda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini vurguladı. Bu da ülkedeki ilk vakanın bilinenden en az bir ay önce gerçekleştiği anlamına geliyor.

Daha öncesinde dünyanın dört bir yanında yapılan araştırmalar da bu raporu destekler nitelikte. Nitekim virüsün mevcut mutasyonları ve bilinen mutasyon hızı göz önüne alındığında olması gerekenden çok daha fazla mutasyonun olduğu görülüyor. Bu araştırmalar virüsün Eylül 2019 döneminde çıkmış olabileceğini işaret ediyor.

Bu iddiaların doğru olması durumunda aslında bilinen sayılara kıyasla çok daha geniş bir kitlenin halihazırda virüsle enfekte olmuş olabileceğini düşünebiliriz. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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