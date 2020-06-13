Salgının başladığı Vuhan'da karantinaya genç 102 kilo aldı ? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) başladığı Çin'in Vuhan kentinde salgın nedeniyle 5 ay boyunca evde kalan 26 yaşındaki Zhou adlı kişi 102 daha alarak, 279 kiloyla kentin en ağır insanı oldu.

? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) başladığı Çin'in Vuhan kentinde salgın nedeniyle 5 ay boyunca evde kalan 26 yaşındaki Zhou adlı kişi 102 daha alarak, 279 kiloyla kentin en ağır insanı oldu.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) başladığı Çin'in Vuhan kentinde 26 yaşındaki Zhou salgın nedeniyle uygulanan karantina sürecinde 102 kilo aldı. Zhou'nun karantina öncesi 174 kilo olduğu belirlirtilirken, Zhou'nun 5 aylık karantina sürecinde 279 kiloya ulaştığı belirtildi. Hızlı kilo artışı nedeniyle aniden hastalanan Zhou ay başında hastaneye kaldırıldı. Toplamda 279 kilo olan Zhou'nun Vuhan'ın en ağır insanı olarak açıklandı.9 GÜN ÖZEL OLARAK BAKILDI

Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi doktorlarından Li Zehen'i 31 Mayıs'ta kendisine yardım etmesi için arayan Zhou'nun sağlık durumu 9 günlük özel bakımın ardından normale döndü. Hastanedeki hemşirelerin titizlikle ilgilendiği Zhou'nun aniden kilo alış nedeni hakkında açıklama yapılmadı.

- Çin

Kaynak: DHA