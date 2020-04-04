Salgının başladığı Vuhan'da dezenfekte seferberliği Koronavirüs salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde yeni gelişme yaşandı.

Koronavirüs salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde yeni gelişme yaşandı. Kentte 8 Nisan'da seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı ve havaalanları faaliyet göstermeye devam edeceği için dezenfekte çalışmaları yapıldı. Vuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı, Terminal 3'te yaklaşık 570 bin metrekarelik bir alanı dezenfekte etmek için 161 profesyonelden oluşan bir ekibe davette bulundu. Ekip, terminaldeki banklar ve asansörler gibi ana tesisleri dezenfekte etti. Ayrıca, ana hizmet personeli için eğitim ve değerlendirme uygulandığı, temiz hava sistemleri gibi büyük tesisler üzerinde kontroller yapıldığı ve faaliyetlere devam etmek için risk değerlendirmeleri yapıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA