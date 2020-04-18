Salgının başladığı Çin'in Şanghay kentinden yeni vaka tespit edilmedi Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin'in Şanghay kentinden umutlandıran açıklama geldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin'in Şanghay kentinden umutlandıran açıklama geldi. Sağlık Komisyonu, kentte iç ve dış kaynaklı koronavirüs (Covid-19) vakasının bildirilmediğini duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin'in Şanghay kentinden umutlandıran açıklama geldi. Sağlık Komisyonu, kentte iç ve dış kaynaklı koronavirüs (Covid-19) vakasının bildirilmediğini duyurdu. Çin medyasının haberine göre, Şanghay Sağlık Komisyonu, kentte iç ve dış kaynaklı koronavirüs vakasının bildirilmediğini duyurdu. Komisyon, Cuma gününe kadar toplamda 289 dış kaynaklı koronavirüs vakası bildirildiğini ve 33 dış kaynaklı şüpheli vakanın karantinaya alındığını ifade etti. Vakaların 181'inin ise hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edildiği belirtildi. Öte yandan, yine Cuma gününe kadar kentte, 7 kişinin ölümü dahil iç kaynaklı doğrulanmış vaka sayısının 339 olduğu ve tedavisi süren bir hastanın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA