Salgının başladığı Çin'den müjde: Aşı çalışmasında ikinci aşamaya geçildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Salgının başladığı Çin'den müjde: Aşı çalışmasında ikinci aşamaya geçildi - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya

Salgının başladığı Çin'den müjde: Aşı çalışmasında ikinci aşamaya geçildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Covid-19) salgınına karşı çalışmaları dünya genelinde aralıksız şekilde sürüyor.

14.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:50
Salgının başladığı Çin'den müjde: Aşı çalışmasında ikinci aşamaya geçildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Covid-19) salgınına karşı çalışmaları dünya genelinde aralıksız şekilde sürüyor. Salgının başladığı Çin'de 3 farklı koronavirüs aşısı için klinik denemelerin ikinci aşamasına gelindiği duyuruldu.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının başladığı Çin'den son dakika haberi geldi. Çin medyasında son dakika olarak duyurduğu haberinde Çin'de 3 farklı aşı için yapılan klinik çalışmalarında ilki aşamının Mart ayının sonunda bittiği; ikinci aşamanın ise 12 Nisan başladığı ifade edildi. Öte yandan, koronavirüs aşılarına ilişkin klinik denemelerde ikinci aşamaya geçen ilk aşıların bunlar olduğu belirtildi.

'İKİNCİ AŞAMA 84 YAŞINDAKİ BİR ERKEKTE DENENDİ"

Çin medyasının haberine göre 13 Nisan'da ikinci aşamasına geçilen klinik denemelerde ilk aşı yapılan kişinin, 84 yaşında Xiong Zhengxing adlı bi erkek olduğunu duyurdu. Hastalığın risk grubundaki 60 yaş üstü kişileri daha çok etkilemesi nedeniyle ikinci klinik testinin 60 yaş üzeri kişilerde deneneceği ifade edildi.

AŞI NE İÇERİYOR

Daha önce yapılan araştırmalarda, koronavirüsün, konak hücreye ait 'furin' adlı enzim ile aktive olan bir spike protein yardımı ile hücre zarına bağlanarak hücreyi enfekte ettiği anlaşıldı. Çin medyası, aşının içerisinde yer alan virüsün modifiye edilmiş genomları sayesinde hastanın bu virüse bağışıklık kazanmasının sağlandığını ve tekrar virüse maruz kalma durumunda, bağışıklık sisteminin virüsü engellediğini duyurdu.  

İLK AŞAMAYA 108, İKİNCİ AŞAMA 500 KİŞİ OLACAK

Habere göre, ilk klinik denemelere 108 kişi katıldı ve denemeler 27 Mart'ta sona erdi. Sağlık kontrolüne alınan kişilerin durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Öte yandan, klinik denemelerin ikinci aşamasında 500 kişinin yer alacağı bildirilirken, bunların 273'üne 13 Nisan'da aşı yapıldığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haber
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haber
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere tehdit: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz Haber
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere tehdit: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Haber
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
Erkekleri salgın yüzünden kısırlık korkusu sarınca sperm bankalarına akın ettiler Haber
Erkekleri salgın yüzünden kısırlık korkusu sarınca sperm bankalarına akın ettiler
Brezilya'daki doğum günü partisi, korona faciasına dönüştü Haber
Brezilya'daki doğum günü partisi, korona faciasına dönüştü
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Çernobil'de yangın! Binlerce can alan nükleer santrale 1 km kaldı
Çernobil'de yangın! Binlerce can alan nükleer santrale 1 km kaldı
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı
Virüsle mücadelede böylesi görülmedi! 'Kefenli hayaletler' sokağa çıktı
Virüsle mücadelede böylesi görülmedi! "Kefenli hayaletler" sokağa çıktı
Korona olduğu için organ nakli listesinden çıkarılan genç kız öldü
Korona olduğu için organ nakli listesinden çıkarılan genç kız öldü
Bilim insanları virüsün bağışıklık sistemine saldırdığını keşfetti
Bilim insanları virüsün bağışıklık sistemine saldırdığını keşfetti
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Hakkı Saruhan Oluç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Dörter Levent Yamanel Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Salgının başladığı Çin'den müjde: Aşı çalışmasında ikinci aşamaya geçildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 19:59:47. #1.15#
title