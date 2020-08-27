Salgının artış gösterdiği Kırşehir'de, belediye dezenfekte çalışmalarını artırdı
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Salgının artış gösterdiği Kırşehir'de, belediye dezenfekte çalışmalarını artırdı

Korona virüs salgınının artış gösterdiği yeni normale dönüşle birlikte Kırşehir Belediyesi, dezenfekte çalışmalarına hız kazandırdı.

Salgının artış gösterdiği Kırşehir'de, belediye dezenfekte çalışmalarını artırdı
27.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:31

Korona virüs salgınının artış gösterdiği yeni normale dönüşle birlikte Kırşehir Belediyesi, dezenfekte çalışmalarına hız kazandırdı.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi birimleri dezenfekte edildi. Ülke genelinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı kurallarının arttırıldığı dönemde belediye ekipleri de Eğitim Araştırma Hastanesi başta olmak üzere dezefekte çalışmalarını halkın çok kullandığı alanlarda arttırdı. Belediyeden yapılan açıklamada, Kırşehir Belediyesinin artış gösteren koronavirüs vaka sayısı nedeniyle devam etmekte olan dezenfekte işlemlerini arttırdığı belirtildi.

Özellikle vatandaşların yoğun olduğu risk bölgelerinde arttırılan dezenfekte çalışmaları kapsamında, sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının sağlığı için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi, PTT Binası, ATM'ler,asansör girişleri, banklar ve ana caddeler üzerinde dezenfekte çalışmalarının yapıldığı ifade edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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