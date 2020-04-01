Salgını önleyemeyen Sağlık Bakanı ve Başkan yardımcısı görevinden oldu Kırgızistan'da korona virüs salgınının yayılmasını engellemek için zamanında tedbir almadıkları gerekçesiyle Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev ve Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova görevden alındı.

Kırgızistan'da korona virüs salgınının yayılmasını engellemek için zamanında tedbir almadıkları gerekçesiyle Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev ve Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova görevden alındı. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov'un bugün Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova ile Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev'in görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi. Dün düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında Ceenbekov, korona virüsün Önlenmesinden Sorumlu Cumhuriyet Genel Merkezini ve Sağlık Bakanlığını salgının yayılmasını önlemek için yeterli çalışmadıkları gerekçesiyle eleştirmişti. Ceenbekov, korona virüs ile mücadele için yetersiz çalışma nedeniyle Bakanlar Kurulu üyelerine yaptırım uygulamayı önermişti. Altınay Ömürbekova ile Kosmosbek Çolponbayev, 20 Nisan 2018'de Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı olarak atanmıştı. Korona virüs vaka sayısının 111'e ulaştığı Kırgızistan'da 3 hasta tedavi görerek hastaneden taburcu edildi. - BİŞKEK Kaynak: İHA