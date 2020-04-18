Salgını 20 günde kontrol altına alan Güney Kore'den Covid-19'la savaş rehberi
Salgını kontrol altına alan Güney Kore'den Covid-19'la savaş dersleri
18.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:08
Güney Kore dünyada Covid-19 salgınını en hızlı kontrol altına alan ülkelerden biri olarak gösteriliyor.
29 Şubat'ta zirve yapan salgını 20 gün içerisinde kontrol altına alan ülkede hükümet kendi tecrübelerinden yola çıkarak diğer ülkelerin de faydalanabileceği bir rehber hazırlattı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com