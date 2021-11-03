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Salgından sıkılan vatandaşlar için cadde ortasında şarkı söyledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Salgından sıkılan vatandaşlar için cadde ortasında şarkı söyledi

Zonguldak'ta bir genç korona virüsten bunalan vatandaşlara moral vermek amacıyla cadde üzerinde hem söyledi hem çaldı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Zonguldak'ta bir genç korona virüsten bunalan vatandaşlara moral vermek amacıyla cadde üzerinde hem söyledi hem çaldı.

Zonguldak'ta sokak sanatçısı bir genç Gazipaşa Caddesi'nde eline gitarını alarak korona virüsten bulunan vatandaşlara moral vermek amacıyla mini konser verdi. Vatandaşlar gencin söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek gence destek verdi. Öte yandan bazı vatandaşlar ise gence destek vermek amacıyla önünde duran gitar kılıfına para attı. Ardından genç söylediği şarkıları tamamlanmasının ardından oradan ayrıldı. - ZONGULDAK

Salgından sıkılan vatandaşlar için cadde ortasında şarkı söyledi

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