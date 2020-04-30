Salgından en fazla turizm etkilendi

Dünya turizm örgütü bir rapor yayımladı.

Dünya turizm örgütü bir rapor yayımladı. Rapora göre dünyanın yüzde 96'sında seyahat kısıtlamaları uygulanıyor. bu da haliyle turizme bir darbe vurmuş oluyor. Dünyanın yüzde 96'sında seyahat kısıtlaması uygulanıyor. Dünya Turizm Örgütü BİR RAPOR yayımladı. Rapora göre, dünyadaki seyahat noktalarının yüzde 96'sına denk gelen 209 destinasyonda bu ay itibarıyla seyahat kısıtlamaları uygulanıyor.

Raporda, bu kısıtlamaların güncel durumuna ilişkin bilgiler verilirken, tarihteki hiçbir olayın corona virüs kadar seyahatleri etkilemediği belirtiliyor.

Seyahat kısıtlamalarının uygulanma şekli ise ülkelere göre farklılık gösteriyor. 90 ülke turistlere sınırlarını tamamen kapatırken, 44 ülke de belirli ülkelerden ziyaretçi kabul ediyor.

Rapora göre, hem arz hem de talep açısından turizm, salgından en kötü etkilenen sektörler arasında yer alacak.

(İHA)

Kaynak: İHA