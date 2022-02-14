Salgından Bunalan Amerikalılar Normale Dönmek İstiyor

ABD'de Corona virüsünden ölümler hala yüksek. Mart'ta can kaybının 1 milyona yaklaşmaşı bekleniyor. Vakalardaki azalma ise, umutları arttırıyor. Bazı eyaletler okullar ve kapalı mekanlarda maske zorunluluğunu kaldırma kararı aldı. Anketler de Amerikalılar'ın Corona virüsünün tamamen ortadan kalkmayacağını kabullendiğini ve artık normale dönülmesini istediğini gösteriyor

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