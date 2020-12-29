"Salgında sokak hayvanlarını unutmayın" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Salgında sokak hayvanlarını unutmayın" çağrısı

29.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:06

Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Gül İstanbullu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının unutulmaması çağrısında bulundu.

Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Gül İstanbullu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının unutulmaması çağrısında bulundu.

İstanbullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile hayvansever vatandaşların sokak hayvanları ile ilgilenerek çeşitli yerlere su ve yiyecek bırakmalarının sevindirici olduğunu ancak yeterli olmadığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Kovid-19 salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge yayımladığını hatırlatan İstanbullu, "Sokak hayvanları Allah'ın bizlere emaneti olan dilsiz ve sessiz can dostlarımızdır. Ayrıca sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed, hadis-i şerifinde, 'Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun' diyerek bizleri uyarmıştır. Bu dostlarımız özellikle pandemi dolayısıyla uygulanan kısıtlamalarda yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu konuda çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile hayvansever vatandaşların çeşitli yerlere yiyecek ve su bırakmaları elbette sevindirici. Ancak bu yiyeceklere ulaşamayan sokak hayvanlarının da olduğu düşünülmekte. Bu amaçla vatandaşlarımızın evlerindeki artan yemekleri çöpe atma yerine evlerinin önündeki uygun bir yere bırakmaları daha uygun olacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Fahriye Evcen Farah Zeynep Abdullah
Spor Vitor Hugo Ersun Yanal Domagoj Vida Cüneyt Çakır Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Salgında sokak hayvanlarını unutmayın" çağrısı | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 10:18:33. #1.15#
title