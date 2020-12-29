"Salgında sokak hayvanlarını unutmayın" çağrısı

Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Gül İstanbullu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının unutulmaması çağrısında bulundu.

İstanbullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile hayvansever vatandaşların sokak hayvanları ile ilgilenerek çeşitli yerlere su ve yiyecek bırakmalarının sevindirici olduğunu ancak yeterli olmadığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Kovid-19 salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge yayımladığını hatırlatan İstanbullu, "Sokak hayvanları Allah'ın bizlere emaneti olan dilsiz ve sessiz can dostlarımızdır. Ayrıca sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed, hadis-i şerifinde, 'Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun' diyerek bizleri uyarmıştır. Bu dostlarımız özellikle pandemi dolayısıyla uygulanan kısıtlamalarda yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu konuda çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile hayvansever vatandaşların çeşitli yerlere yiyecek ve su bırakmaları elbette sevindirici. Ancak bu yiyeceklere ulaşamayan sokak hayvanlarının da olduğu düşünülmekte. Bu amaçla vatandaşlarımızın evlerindeki artan yemekleri çöpe atma yerine evlerinin önündeki uygun bir yere bırakmaları daha uygun olacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay