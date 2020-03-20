Salgında ölümler 10 bini geçti
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bu sabah itibarıyla 10 bini geçti.
20.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:22
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bu sabah itibarıyla 10 bini geçti.
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Kaynak: Dunya.com