Salgında ölen sağlıkçıların isimlerini bastırdıkları tişörtleri gençlere dağıttılar
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Salgında ölen sağlıkçıların isimlerini bastırdıkları tişörtleri gençlere dağıttılar

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir grup gönüllü genç, evlerinde ziyaret ettikleri yoksul ve engelli gençlerin hem "Gençlik Haftası"nı kutladı hem de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen sağlıkçıların isimlerinin yazdığı baskılı tişört armağan attı.

Salgında ölen sağlıkçıların isimlerini bastırdıkları tişörtleri gençlere dağıttılar
17.05.2020 13:51 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:56

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir grup gönüllü genç, evlerinde ziyaret ettikleri yoksul ve engelli gençlerin hem "Gençlik Haftası"nı kutladı hem de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen sağlıkçıların isimlerinin yazdığı baskılı tişört armağan attı.

Doğubayazıt Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, Kovid-19 hastalarının tedavileriyle ilgilenirken bu hastalığa yakalanıp vefat eden sağlık çalışanlarının unutulmaması için "Gençlik Haftası"nda anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

Proje kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerinin yazılı olduğu 70 tişört hazırlayan gönüllü gençler, ilçedeki yoksul ve engelli gençlerin evlerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde yanlarında getirdikleri pastalarla Gençlik Haftası'nı kutlayan gönüller, tişörtleri de genç arkadaşlarına armağan etti.

Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevim Şimşek Konyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadelede en ön saflarda yer aldığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının bu süreçte başkalarının hayatını kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye atarak özverili şekilde görevlerini sürdürdüğünü anlatan Konyar, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinde maalesef bir çok sağlık çalışanımız başkalarının hayatını kurtarmak için bu hastalığa yakalanıp hayatını kaybetti. Biz, onların ve hayatta olan arkadaşlarının özverili çalışmasına dikkati çekmek amacıyla Gençlik Haftası'nda böyle bir projeyi hayata geçirdik. Bu uğurda canını feda eden sağlık çalışanlarının isimlerini hazırladığımız tişörtlere bastırdık. Bazı tişörtlerimize de bakanımız Kasapoğlu'nun ismini yazdırdık. Gençlik Haftası'nı kutlamak için gideceğimiz her hane için pasta yaptırdık. Sonrasında ihtiyaç sahibi ailelerin gençleri ile engelli gençlerimizi evlerinde ziyaret ederek pastalarını ve tişörtlerini verdik. Bakanımızın da selamlarını ilettik. Amacımız, yarınlarına adım atmaya devam eden gençlerimizin, Kovid-19'la mücadele ederken ölen sağlık çalışanlarını her zaman hatırlamaları."

Engelli iki kardeşi olan 18 yaşındaki Berin Tekinalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tekinalp, "Pasta getirip hem benim hem de engelli kardeşlerimin Gençlik Haftası'nı kutladılar. Ayrıca hediye edilen tişörtler de çok anlamlı. Allah bu salgın döneminde vefat eden sağlık çalışanlarına rahmet eylesin, hayatta olanların da yardımcısı olsun." diye konuştu.

Pastasını alınca mutlu olan 6 yaşındaki Ömer Polat da ramazanda ve Gençlik Haftası'nda kendilerini unutmayan gönüllü gençlere teşekkür etti.

Salgında ölen sağlıkçıların isimlerini bastırdıkları tişörtleri gençlere dağıttılar

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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