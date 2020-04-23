Salgında milyonlarca kişinin işsiz kaldığı ABD'de milyarderlerin servetleri 282 milyar arttı
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Haber

Salgında milyonlarca kişinin işsiz kaldığı ABD'de milyarderlerin servetleri 282 milyar arttı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüs salgını dönemi boyunca bazı iş insanları servetlerini 282 milyar dolar artırarak şirketlerinin toplam değeri 3.2 trilyon dolara ulaştı.

23.04.2020 21:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:49
Salgında milyonlarca kişinin işsiz kaldığı ABD'de milyarderlerin servetleri 282 milyar arttı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüs salgını dönemi boyunca bazı iş insanları servetlerini 282 milyar dolar artırdı, şirketlerinin toplam değeri 3.2 trilyon dolara ulaştı.

Milyarder iş insanları bu dönem boyunca servetlerini ortalama yüzde 10 oranında artırırken, ülkede 22 milyondan fazla kişi işini kaybederek işsizlik fonuna başvurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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