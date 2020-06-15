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Salgında küçük işletmelerin üçte biri siber güvenlik bilgilendirmesi yaptı

Kaspersky araştırmasına göre, küçük işletmeler çalışanların işlerini evden yürütmesi için şirket cihazlarını kullanmasına çok fazla izin vermese de bu kategorideki çalışanların sadece üçte biri (yüzde 34) salgın sırasında evdeyken kendi şahsi dizüstü bilgisayarları, tabletleri ve...

Salgında küçük işletmelerin üçte biri siber güvenlik bilgilendirmesi yaptı
15.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:35

Kaspersky araştırmasına göre, küçük işletmeler çalışanların işlerini evden yürütmesi için şirket cihazlarını kullanmasına çok fazla izin vermese de bu kategorideki çalışanların sadece üçte biri (yüzde 34) salgın sırasında evdeyken kendi şahsi dizüstü bilgisayarları, tabletleri ve akıllı telefonlarıyla güvenli bir şekilde nasıl çalışacaklarına dair bilgi alıyor.

Kaspersky açıklamasına göre, Kovid-19 salgını sırasında bazı küçük işletmelerdeki çalışanlar işlerini kişisel cihazlarından yürütmek zorunda kaldı.

Salgın önlemleri alınmadan önce de bu yöntem birçok şirket tarafından uygulanıyordu.

Çalışanlar bu şekilde istedikleri zaman, istedikleri yerde çalışabiliyordu.

Ayrıca ekipman maliyetinden de tasarruf sağlanıyordu.

Kaspersky'nin son araştırmasına göre, küçük işletmelerde çalışanların beşte üçü (yüzde 57) salgın sırasında şirketlerinden cihaz desteği almazken tüm şirketlerde bu oran ortalama yüzde 45 oldu.

Bu durum bazı şirketlerin işlerini yürütmesi için tek çare olsa da küçük işletmelerde çalışanların sadece üçte biri (yüzde 34) kişisel cihazlarında uygulamaları gereken bilgi teknolojileri güvenliği önlemleri hakkında bilgi aldı.

Bu tür şirketlerin alabileceği önlemler arasında kullanıcının veya kurumun bir zararlı yazılım önleme çözümü kurması, cihazlarda ve Wi-Fi router'larda güçlü ve benzersiz parolalar kullanılması, kapatılmamış açıklardan kaynaklanan riskleri azaltmak için işletim sisteminin düzenli olarak güncellenmesi bulunuyor.

Küçük işletmelerde çalışanların yüzde 35'inin değerli kurumsal verileri evdeki cihazlarında veya kişisel bulut depolama hizmetlerinde (yüzde 25) saklaması, bu tür önlemlerin daha önemini daha da artırıyor.

"Çalışanlara temel güvenlik farkındalığı eğitimi verin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli B2B Ürün Pazarlama Müdürü Andrey Dankevich, "Kısıtlamalar sırasında küçük şirketler çok zor durumda kaldı. Bu nedenle işlerini ve çalışanlarını kurtarmaya öncelik veriyorlar. Böyle bir dönemde siber güvenliğin akıllara sonradan gelmesi şaşırtıcı değil. Ancak en basit bilgi teknolojileri güvenliği önlemlerini almak bile zararlı yazılım bulaşma, ödemelerin tehlikeye düşmesi veya kurumsal verilerin kaybolması risklerini azaltabiliyor. Ayrıca siber güvenlik uzmanlarının paylaştığı çeşitli önerileri çalışanlarına iletip cihazların güvenli olmasını sağlayabilirler. Elbette bu önlemler sadece evde çalışmak zorundayken değil gelecekte de uzaktan çalışan herkes için uygulanmaya devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, çalışanların işlerini evde kişisel cihazlarıyla yürüttüğü küçük işletmelere şu bilgi teknolojileri güvenliği önlemlerini öneriyor:

"Evdeki cihazlar bir antivirüs çözümüyle korunmalı. Cihazlardaki işletim sistemleri, uygulamalar ve hizmetler her zaman en güncel sürümde olmalı. Taşınabilir cihazlar ve Wi-Fi router'lar dahil olmak üzere tüm cihazlarda parola koruması etkinleştirilmeli. Evdeki Wi-Fi bağlantıları ideal olarak WPA2 şifreleme standardıyla şifrelenmeli.

· Çalışanlar bilinmeyen Wi-Fi noktalarından bağlanıyorsa VPN kullanmalı.

Cihazı ve sunucuyu şifreleyebilen ve tüm kurumsal veriyi yedekleyebilen bir güvenlik çözümü kullanılmalı. Çalışanlarınıza kurumsal verileri aktarmak ve saklamak için kullanabilecekleri güvenilir bulut hizmetlerinin bir listesini verin. Çalışanlarınıza temel güvenlik farkındalığı eğitimi verin.Teknik veya güvenlikle ilgili sorunlarla karşılaşan çalışanların kimlerle iletişime geçeceğini bildirin."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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