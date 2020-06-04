HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Salgında işçi sayısını artırdı, günlük 15 bin üretim yapıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil firması pandemi sürecinde işçi sayısını artırdı, günlük 15 bin antibakteriyel tulum üretiyor.

Salgında işçi sayısını artırdı, günlük 15 bin üretim yapıyor
04.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:17

Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil firması pandemi sürecinde işçi sayısını artırdı, günlük 15 bin antibakteriyel tulum üretiyor.

Firma sahibi Remzi Bayram, 12-13 yaşlarında tekstil atölyesinde çırak olarak başladığı sektörde şu an 250 işçiye istihdam sağladıklarını, bu süreçte de giysi üretimini durdurarak korona virüsten korunmak için günlük 15 bin medikal tulum ile 40 bin medikal önlük ürettiklerini kaydetti. Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yurt içi ve yurt dışına üretim yaptıklarını vurgulayan iş adamı Bayram, "Özellikle pandemi süreci başlayınca birçok firma işçi çıkartırken bizler 70 kişi daha alım yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalıştık. Burada çalışan personelimizi tamamen kendi bünyemizde eğittik. Eğitim sürecinin bitme noktasında dünyayı saran bir hastalık türemeye başladı. Bu noktada en azından hem sağlık çalışanlarımıza hem de dünyadaki sağlık çalışanlarına buradaki kardeşlerimizin de bir katkısı bir emeği olmuş oldu. Bu mesleğe yönelen kardeşlerimize önerim şudur asla mücadeleden vazgeçmemelidirler" dedi.

Tekstil firmasının kriz döneminde Suluova Organize Sanayi Bölgesinde kurulduğunu, salgın hastalık ile birlikte kapasitesini büyüterek virüs tulumu ve medikal önlük üretimine başladıklarını ifade eden Suluova OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da, "Firmamız Suluova'mıza tesisini üç dört ay gibi kısa bir süre önce kurdu. Üretime kumaşla başladı. Kurulduğu dönemde ülkemizde ekonomik kriz olmasına rağmen üretim bandını durdurmayarak devam etti. Şu an Kovid- 19 sürecinde de personel kapasitesini artırarak üretime devam ediyor. Salgın süreci sona erdiğinde tekrar kendi tekstil ürünlerini üreterek yurt içi ve yurt dışı ihracatlarını sürdürecekler. Bugün itibariyle yüzlerce kişi çalıştırıyorlar. İlçemizde istihdam sağlıyorlar. Firma sahiplerine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Ekonomi
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Ekonomi
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu Ekonomi
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Ekonomi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı Ekonomi
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Ekonomi
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
İBB, '3 katı fiyatına cerrahi maske alındı' iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha yüksek
İBB, "3 katı fiyatına cerrahi maske alındı" iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha...
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Edibe Şahin Ahmet Tekdal Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Mete Gazoz Şenol Güneş Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Salgında işçi sayısını artırdı, günlük 15 bin üretim yapıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 09:17:55. #1.15#
title