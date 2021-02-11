Salgında iş dünyasının eğitime ilgisi arttı

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, işletme yüksek lisansı (MBA) yapan beyaz yakalı sayısının 2 kat arttığını belirterek, 2020-2021 güz dönemi için kayıt aldıkları öğrencilerin büyük çoğunluğunun yöneticilerden oluştuğunu bildirdi.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, işletme yüksek lisansı (MBA) yapan beyaz yakalı sayısının 2 kat arttığını belirterek, 2020-2021 güz dönemi için kayıt aldıkları öğrencilerin büyük çoğunluğunun yöneticilerden oluştuğunu bildirdi.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, salgın süreciyle birlikte eğitim dünyası, dijital ortama taşınırken, çalışanların online eğitime ilgisi de arttı.

Online eğitime ilgi ve güvendeki artış, ilk online Türk üniversitesi Netkent'e iş dünyasından gelen başvurularda da kendini gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, internet kullanım oranının sürekli arttığı bu dönemde, üniversitenin eğitim yapısının öneminin salgınla birlikte daha iyi anlaşıldığını aktardı.

Zaman ve mekan kavramını ortadan kaldıran, akademik kadrosu alanının en yetkin akademisyenlerinden oluşan yapılarıyla özellikle kendisini sürekli geliştirmek isteyen beyaz yakalılar tarafından tercih edildiklerini belirten Turgay, şunları kaydetti:

"2020-2021 güz dönemi için kayıt aldığımız öğrencilerimizin büyük çoğunluğu yöneticilerden oluşuyor. 2020-2021 bahar dönemi için gelen başvurularda da beyaz yakalıların oranı dikkat çekiyor. Bahar dönemi için kayıt yaptıran öğrencilerimizin hangi bölümleri tercih ettiklerine baktığımızda MBA, hukuk lisansı ve hukuk yüksek lisansı programlarına yapılan başvurularda geçen döneme göre 2 kat artış mevcut. Kendileriyle konuştuğumuzda iş başarılarını artırmak, yönetimde daha etkin söz sahibi olmak ve yeni yapacakları yatırımlar için kendilerini yetkin kılmak istediklerini belirterek bu eğitimleri aldıklarını öğrendik."

Turgay, eğitimde sınırları kaldıran, kaliteli ve ulaşılabilir eğitim yapısıyla Türkiye'nin evrensel teknolojik yapısına destek olmayı hedeflediklerini, bunun için "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne destek olmak amacıyla mühendislik fakültesine bağlı bölümlerde 5 yılda toplam 1.000 öğrenciye "Yarınlar Bizim Eğitim Bursu" programıyla yüzde 100 burslu 4 yıllık eğitim desteği verdiklerini aktardı.

Üniversite, 2020-2021 bahar dönemi için kayıtlara başladı

Verilen bilgiye göre, Kovid-19 dolayısıyla 2020'nin ikinci çeyreğiyle birlikte eğitim kurumlarının uzaktan eğitim vermeye başlaması bu yıl da devam ediyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aşılama çalışmaları devam ederken, üniversitelerin 2021 yılını uzaktan eğitimle tamamlaması bekleniyor.

10 yıl önce dijital çağın geleceğini öngörerek KKTC'yi bilişim adası yapmak vizyonuyla yola çıkan, 4 Şubat 2010 tarih ve 33/2006 sayılı karar ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) izniyle eğitim vermeye başlayan ilk online Türk üniversitesi Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, 2020-2021 bahar dönemi için kayıtlara başladı.

Özellikle iş yaşamındaki birçok üst düzey yöneticiye, beyaz yakalı çalışana ve kendisini geliştirmek isteyenlere yeni bir kapı açan Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nde lisans eğitimleri iktisadi ve idari bilimler fakültesi, hukuk fakültesi, mühendislik fakültesi çatısı altında, yüksek lisansta da MBA-işletme yüksek lisansı ve hukuk yüksek lisansı olarak Türkçe/İngilizce dil seçenekleriyle veriliyor.

Her dönem yüzlerce öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitede eğitim, Türkiye'de kendi alanının en iyi akademisyenleri tarafından canlı derslerle veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu