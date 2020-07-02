Salgında İkinci Dalga Hazırlıkları için 1918 Gribi İnceleniyor
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Salgında İkinci Dalga Hazırlıkları için 1918 Gribi İnceleniyor

Son zamanlarda sıkça duyduğumuzun aksine yeni tip koronavirüs ile yaklaşık yüz yıl önce yaşanan İspanyol Gribi arasında bağlantı kurmaya çalışmak tehlikeli bir yanılgıya sebep olabilir.

Salgında İkinci Dalga Hazırlıkları için 1918 Gribi İnceleniyor
02.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:44

Son zamanlarda sıkça duyduğumuzun aksine yeni tip koronavirüs ile yaklaşık yüz yıl önce yaşanan İspanyol Gribi arasında bağlantı kurmaya çalışmak tehlikeli bir yanılgıya sebep olabilir. Yeni tip koronavirüs yaşlıları orantısız bir şekilde etkileyen tamamen yeni bir hastalıktır. Öte taraftan İspanyol Gribi yaşa ve hatta bağışıklık sisteminin gücüne bakmaksızın 50 milyon kişinin ölümüne sebep olan gerçekten ölümcül bir grip türüydü. Buna karşın yüz yıl önce yaşanan bu salgına bakıp bazı dersler çıkarmamız mümkün olabilir. Nitekim bazı ülkeler salgında ikinci dalga için alacakları önlemleri belirlemek için geçmişten ders almayı hedefliyor.

Salgında İkinci Dalga Olacak mı?

Şu aşamada bu soruya verilen yanıtları incelediğimizde birbirine zıt görüşlerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Öte taraftan ağırlıklı görüşler ikinci dalganın kuvvetli bir ihtimalle yaşanacağını öngörüyor. Bu konuda sizler için derlediğimiz yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tam da bu süreçte hükümetler ikinci dalganın nasıl olacağını anlamak için yüz yıl önce yaşanan salgını incelemeye başladı.

Temel tespit şu ki ikinci dalga, birinci dalgaya nazaran çok daha ölümcül olma eğilimi gösteriyor.

Çok uzak değil, henüz bir yüz yıl önce influenza'nın bir tedavisi yoktu ve pnömoni gibi komplikasyonları tedavi edebilmek için kullanılabilecek antibiyotik henüz keşfedilmemişti. Temel olarak tiyatrolar, sinemalar ve ibadet yerleri kapalı olsalar da merkezi bir kilitlenme bulunmuyordu. Bazı yerlerde dezenfektanlar kullanıldı ve çok kısıtlı olarak 'anti-mikrop maskeler' takıldı. Tabii tam savaş dönemine denk gelen bu salgında pek çok ülkenin buna yönelik bütçesinin ve imkanlarının bulunmadığını söylememiz gerekiyor.

Tıpkı şimdi olduğu gibi spekülasyonlar ve yanlış haberler hiç olmadığı kadar fazlaydı. Bazı yerler sigaranın enfeksiyonu önleyeceği gerekçesi ile sigara tüketimini teşvik ediyor, bazı yerlerde kakao alımının gripten koruyacağına inanılıyordu. Bazı yerlerde uygulanan doğru adımların aksine bazı yerlerde yanlış adımların uygulandığı görülüyordu.

Bir şekilde birinci dalganın tamamlanması ile birlikte gribin tekrar hızlı bir yayılım içerisine girdiği ve ikinci bir dalganın başladığı anlaşıldı. Bu noktada alınan önlemlere ve değişen alışkanlıklara karşın ikinci dalganın birinci dalgaya nazaran çok daha ölümcül sonuçları oldu.

Uzmanlar bu tarafta yapılan doğruları ve yanlışları inceleyerek yaşadığımız salgına uyarlamayı ve oluşabilecek hasarı en az seviyelere indirgemeyi hedefliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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