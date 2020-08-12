Salgında ikinci dalga ekonomik kaygılara yol açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Salgında ikinci dalga ekonomik kaygılara yol açtı

Medya Takip Merkezi (MTM), temmuz ayında öne çıkan ekonomi başlıklarını belirledi.

Salgında ikinci dalga ekonomik kaygılara yol açtı
12.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:51

Medya Takip Merkezi (MTM), temmuz ayında öne çıkan ekonomi başlıklarını belirledi. Rapora göre, ekonomi gündemini en çok dolar ve altın kurundaki yükselişler meşgul ederken, ihracat rakamları da gündemde yer alan diğer bir başlık oldu.

MTM, temmuz ayında ekonomi gündemini oluşturan başlıkları belirledi. Rapora göre, küresel piyasalar, koronavirüs salgınına yönelik ikinci dalga endişeleriyle ay boyunca negatif bir seyir izledi. Salgının tüm dünyada etkili olması ve birçok sektörün durma noktasına gelmesi gibi etkenler, ekonomik kaygılara yol açtı. Salgın sebebiyle çoğu ülkede ekonomik gerileme yaşanmaya başladı. İkinci dalgaya yönelik ekonomik kaygılarla birlikte dolar kurunun seyri ayın en çok konuşulan ekonomi başlığı olurken, altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş de ayın ekonomi gündeminde yer eden diğer konu başlığıydı.

EKONOMİK KAYGILAR DEVAM EDİYOR

Dolar kuru, ABD - Çin geriliminin yeniden gündemin üst sıralarına yerleşmesi, koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleri, Suriye ve Libya meseleleri gibi nedenlerle piyasalarda negatif bir seyir yaşandı. Devletlerin ekonomik çabalarının sonucu oluşan kısmi canlanma ise yeniden yavaşlama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Temmuz ayının ilk işlem gününe 6,85 TL seviyesinde giriş yapan dolar kuru, uzun süre boyunca 6,85 TL civarına demir atarak seviyesini korudu. Ayın son işlem günü olan 31 Temmuz'da 7 TL seviyesini gören dolar kuru, ay boyunca toplam 111 bin 55 haberde yer alarak en çok bahsi geçen ekonomi başlığı oldu.

PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ EN YÜKSEK AYLIK İHRACATA ULAŞILDI

Temmuz ayında ekonomi gündeminde en çok yer alan diğer bir başlık ise ihracat oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin ihracatı 2020 yılı temmuz ayında 15 milyar 12 milyon dolar ile pandemi sürecindeki en yüksek aylık rakama ulaştı. Temmuz ayı ihracatında geçtiğimiz haziran ayına göre artış oranı yüzde 11,5 oldu. Son 12 aylık ihracat yüzde 7,9 kayıpla 166,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Koronavirüs salgınına yönelik ürünlerin ihracatı ise Temmuz ayında da hız kesmedi. Solunum Cihazları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1.647 artışla 10,2 milyon dolar, maske ve önlükteki ihracat ise yüzde 464 artışla 34,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tanı kitleri yüzde 180 artışla 11,1 milyon dolar, dezenfektan ihracatı yüzde 16,7 artışla 18,8 milyon dolar ve ilaç ihracatı yüzde 52,9 artışla 1,2 milyon dolar oldu. Toplam Tıbbi Ürün ihracatı ise yüzde 175,1 artışla 75,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ayın ihracat lideri, 2 milyar 201 milyon dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü oldu. 1 milyar 813 milyon dolar ihracat ile hazır giyim sektörü ikinci, 1 milyar 583 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü üçüncü sırada yer aldı. Raporuna göre ay boyunca 78 bin 275 haberde konuşulan ihracat, ekonomi gündeminin zirvesinde yer aldı.

ALTIN TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Global çapta ONS altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma ile birlikte çeyrek altın ve gram altın fiyatları tarihi zirveyi gördü. Salgında ikinci dalga korkusu ile yükselen altının ateşi, iç piyasada son bir buçuk aydır sabit olan dolarda yaşanan yükselişle birlikte daha da körüklendi. Yatırım aracı olarak en çok ilgi gören gram altın, temmuz ayına 394 TL seviyesinde giriş yaptı. Düğün sezonunun açılması ile birlikte ilginin daha da arttığı çeyrek altın ise ayın ilk işlem gününde 645 TL seviyesindeydi. Altın ekonomik endişelerin artması ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla birlikte ay boyunca kendi rekorlarını tazeleyerek yükselmeye devam etti. Ayın son işlem günü olan 31 Temmuzu gram altın 443 TL seviyesinde kapatırken, çeyrek altın ise 745 TL seviyesinde işlem gördü. Ay boyunca medyada 48 bin 316 haberde yer alan altın, temmuz ayında ekonomini meşgul eden başlıca konulardan oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu Yaşam
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak Dünya
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Güncel
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle Spor
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Yaşam
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Sinirlerine hakim olamayan yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo, rakibine kafa attı
Sinirlerine hakim olamayan yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo, rakibine kafa attı
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Destici Aleksandr Lukaşenko Abdurrahman Dilipak
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Kenan Doğulu Erkan Kolçak Köstendil
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Salgında ikinci dalga ekonomik kaygılara yol açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 12:37:12. #1.14#
title