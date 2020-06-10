Salgında İkinci Dalga 2,5 Kat Daha Güçlü Olabilir
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Salgında İkinci Dalga 2,5 Kat Daha Güçlü Olabilir

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs ile ilgili verilerde bir düşüş eğilimi gözlemlemek mümkün olsa da, pek çok uzman salgında ikinci dalga ihtimalinin üzerinde duruyor.

Salgında İkinci Dalga 2,5 Kat Daha Güçlü Olabilir
10.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:01

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs ile ilgili verilerde bir düşüş eğilimi gözlemlemek mümkün olsa da, pek çok uzman salgında ikinci dalga ihtimalinin üzerinde duruyor. Bu noktada birbirinden zıt görüşler mevcut olsa da Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Tıp Okulu yaptığı açıklamada gerekli önlemlerin alınmaması durumunda işlerin sarpa sarabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İşte yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar!

Salgında İkinci Dalga Çok Daha Güçlü Olabilir

Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Tıp Okulu tarafından yapılan resmi açıklamada "Eğer okullar tamamen açılırsa ya da haziran, temmuzda kademeli olarak açılırsa ve bununla birlikte geniş kapsamlı ve etkili test sistemi uygulanmaz, insanların temasları da takip edilmezse ikinci korona virüsü dalgası 2.2 - 2.5 kat daha güçlü olabilir." ifadelerine yer verildi.

Burada söz konusu riskin artmaması adına açıklanan tedbirlere uymanın kritik bir önem taşıdığını söyleyebiliriz. Nitekim sosyal mesafe, sosyal uzaklaşma, maske ve hijyen kuralları salgının yayılım hızını düşürmek noktasında oldukça kritik öneme sahip. Benzer şekilde test sayısının çokluğu ve pozitif vakaların izlenmesi de önemli bir basamak taşı olarak öne çıkıyor.

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce salgında ikinci bir dalga olacak mı ve bu dalga ilk dalgaya nazaran daha kuvvetli olabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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