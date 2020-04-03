Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına saygı duruşu
Konya'da, korona virüs dolayısıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu.
03.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:33
Konya'da, korona virüs dolayısıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu.
Medova Hastanesinde gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşunda, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ve virüsten dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı. Hastane binası önünde gerçekleştirilen saygı duruşuna hastane doktorları ve sağlık çalışanları katıldı. - KONYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA