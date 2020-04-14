Salgında et tüketimine dikkat
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Salgında et tüketimine dikkat - Haber
Sağlık

Salgında et tüketimine dikkat

Koronavirüs salgınında gıda güvenliğinin önemine vurgu yapan BAU Gastronomi Bölüm Başkanı Gıda Mühendisi Dr. Zeynep Tacer Caba, özellikle et ürünlerinde el temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Çiğ ve yeterince pişirilmemiş gıdalar, mikrobiyolojik olarak risk kaynağı olabilir" dedi.

14.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:00
Salgında et tüketimine dikkat

Koronavirüs salgınında gıda güvenliğinin önemine vurgu yapan BAU Gastronomi Bölüm Başkanı Gıda Mühendisi Dr. Zeynep Tacer Caba, özellikle et ürünlerinde el temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Çiğ ve yeterince pişirilmemiş gıdalar, mikrobiyolojik olarak risk kaynağı olabilir" dedi. 

Hukuk, ekonomi, eğitim ve gıda gibi birçok alana etki eden koronavirüs salgını, kişilerde önlem düzeyini en üst seviyeye çıkarmış durumda. Neredeyse hayatımızın tamamında değişikliğe yol açan salgın nedeniyle evimize giren gıdalar ve ürünlerin nasıl temizlenmesi gerektiği de bir hayli önem taşıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Gastronomi Bölüm Başkanı ve Gıda Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Tacer Caba, gıda güvenliğinden, temizliğine kadar dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

"AMBALAJLARIN BOZULMAMASINA DİKKAT EDİN"

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Tacer Caba, virüslerin gıdalar üzerinde bulunabildiğini ancak bakterilerden farklı olarak çoğalabilmek için mutlaka canlı hücrelere ihtiyaç duyan mikroorganizmalar olduğunu ifade etti. Caba, "Ulusal ve uluslararası resmi kuruluşların (Sağlık Bakanlığı, FAO, WHO, FDA) açıklamalarına göre Covid-19 hastalığı etkeni olan SARS-CoV-2 virüsü, insanlara solunum yoluyla yani enfekte bir kişinin ağızdan veya burnundan gelen öksürük ve hapşırma damlacıkları veya bu damlacıkların bulunduğu yüzeylere temas yoluyla bulaşmaktadır. Gıda bu anlamda enfekte kişilerin solunum damlacıklarının bulunduğu bir yüzey olabilir. Ancak şu ana kadar korona virüs hastalığı için gıda kaynaklı bir bulaşma bulgusu bulunmamaktadır. Gıda güvenliği ve etkili hijyen uygulama kurallarının gıda zincirinin tüm aşamalarında uygulanması azami önem taşımaktadır. Korona virüs için gıda kaynaklı bulaşma bulgusu belirlenmemiş olmasına karşın, gıda ürünlerinin soframıza gelene kadar tüm aşamalarda gıda güvenliği kurallarına uygun üretildiği gıda üreticilerinden alışveriş yapmaya ve ürünlerin ambalaj bütünlüğünün herhangi bir aşamada bozulmamış olmasına dikkat etmek gerekli." dedi.

"YETERİNCE PİŞMEMİŞ GIDALAR RİSKLİ"

Koranavirüs nedeniyle artan hijyen konusunda gıda ürünlerinde dikkat edilmesi hususlara dikkat çeken Zeynep Tacer Caba, "Gıdaları temizlemeden önce kendi ellerimizi en az 20 saniye boyunca sabunla ve ılık su ile yıkamalıyız. Özellikle et ve et ürünlerine dokunduktan sonra da mutlaka bu şekilde kendi el temizliğimizi gerçekleştirmeliyiz. Çiğ meyve, sebzeleri kabuklarını soymadan, mutlaka akan temiz su altında ovarak yıkamalıyız, gerekli durumlarda yüzey temizliği için fırça da kullanılabilir. Farklı gıda grupları örneğin, çiğ sebze, çiğ et, pişmiş yemek gibi gıdalarda farklı bıçak, kesme tahtası vb. mutfak ekipmanları kullanılması yoluyla bunlar arasındaki olası çapraz bulaşmaları engellemeliyiz. Özellikle çiğ gıdalar ve yerince pişirilmemiş (merkezi sıcaklığı en az 15 saniye 74°C olacak şekilde pişirilmeli) hayvansal gıdalar mikrobiyolojik olarak daha fazla risk kaynağı olabilir" şeklinde konuştu.

DIŞARIDAN SİPARİŞ VERMEK GÜVENLİ Mİ?

Korona virüs nedeniyle dışardan gıda siparişinin artmasıyla ilgili konuşan BAU Gastronomi Bölüm Başkanı Caba, son olarak şunları söyledi:

 "Gıda üretim, işleme, servis ve sevk işlemleri sırasında gıda güvenliği ve genel hijyen şartlarının etkin bir biçimde sağlandığına emin olunduğu koşullarda COVID-19 hastalığı için gıda kaynaklı bulaşma bulgusu bildirilmediğinden yemek siparişi verilebilir. Ancak, enfekte olan personel ile olası bir temasın gıda zincirinin her aşamasında engellenmiş ve gıda ile temas eden her türlü yüzeyde (ambalaj dahil) hijyen şartlarının sağlanmış olduğundan emin olunması büyük önem taşımaktadır. Çiğ ve yeterince pişirilmemiş gıdalar risk kaynağı olabilir."


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haber
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar Haber
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haber
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haber
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haber
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haber
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi
Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi
Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Hakkı Saruhan Oluç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Can Dilan Çıtak Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Falcao Ali Koç Bülent Uygun Lionel Messi Rüştü Reçber
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz İstifa
Şu an buradasınız: Salgında et tüketimine dikkat - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 16:39:54. #1.14#
title