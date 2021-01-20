Salgında azalan müşterisini köy ekmeği üreterek artırdı
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Salgında azalan müşterisini köy ekmeği üreterek artırdı

20.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:17
Salgında azalan müşterisini köy ekmeği üreterek artırdı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lokanta işleten Ömer Türkoğlu, salgında azalan müşterisini köy ekmeği üreterek artırdı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lokanta işleten Ömer Türkoğlu, salgında azalan müşterisini köy ekmeği üreterek artırdı.

Türkoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan paket servisine yeterince talep olmayınca masraflarını karşılamak için yöreye özgü ekşi maya ile "Yukarı Çavundur" ekmeği de üretmeye karar verdi.

Yapımını teyzesinden öğrendiği ekmekleri üretmeye başlayan Türkoğlu, bu ekmekleri sipariş üzerine müşterilerinin evlerine kadar da ulaştırmaya başladı.

Kısıtlamanın olduğu günlerde de ekmek yaparak, satmaya başlayan Türkoğlu, siparişlere yetişmek için yoğun çalışıyor.

- "Siparişleri yetiştiremez olduk"

Türkoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır bu sektörde usta olarak çalıştığını belirterek, salgın nedeniyle müşterilerin azalması sonucu lokantanın ihtiyacını karşılamak için teyzesinden öğrendiği yöreye özgü "Yukarı Çavundur" ekmeği üretmeye başladığını söyledi.

"Köy ekmeği tarifi bugün işime yaradı. Ekmek çok ilgi görmeye başlayınca hafta sonu uygulanan kısıtlamalarda da ekmek yapıp satmaya başladım. Şimdi siparişleri yetiştiremez olduk." diyen Türkoğlu, ekmek satışı ile lokantanın da masraflarını karşılamaya başladığını aktardı.

Türkoğlu, bir hafta öncesinden ekmek siparişinin gelmeye başladığını aktararak, "Ekmeğimiz ekşi mayalı. İçerisine patates ve süt de katıyoruz. Ekmeğimiz uzun süre dayanır. Ekşi mayalı olduğu için lezzeti de çok farklı. Müşterilerimiz özellikle tereyağı ve peynirle sıcak sıcak tüketiyor." dedi.

Vatandaşlar ilçe merkezinde köy ekmeği tüketmekten memnun

İlçede yaşayan vatandaşlardan Osman Erkoçoğlu, köyde yaşadığı dönemde tükettiği ekmeğe ilçeye taşındıktan sonra hasret kaldıklarını belirterek, esnaf Türkoğlu sayesinde yöreye özgü ekmeğe yeniden kavuştuklarını söyledi.

Erkoçoğlu, "Şimdi buradan ekmeğimizi kolayca alıyoruz." diye konuştu.

Hüseyin Karakaya da ekmeği severek tükettiklerini, herkese de tavsiye ettiklerini aktararak, "Bu ekmek çok lezzetli." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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