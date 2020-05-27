Salgına rağmen Tuz Gölü depolama projesi "tam gaz" ilerliyor
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Salgına rağmen Tuz Gölü depolama projesi "tam gaz" ilerliyor

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) sondaj birimi SOCAR AQS Genel Müdürü Ramin İsayev, Türkiye'de Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında gaz depolama alanlarının oluşturulması için planlanan 40 kuyunun açıldığını belirterek, "Operasyonlarımız...

27.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:36

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) sondaj birimi SOCAR AQS Genel Müdürü Ramin İsayev, Türkiye'de Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında gaz depolama alanlarının oluşturulması için planlanan 40 kuyunun açıldığını belirterek, "Operasyonlarımız planladığımız tarihin önünde başarıyla devam ediyor. 40 kuyudan 17'sinde sondaj işlemi bitti. 6'sında da çalışmalar başladı. Ekim sonunda projeyi bitirmeyi planlıyoruz."dedi.

İsayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projenin toplam değerinin 103 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

Her bir kuyunun maliyetinin derinliğine ve özelliğine göre değiştiğine ancak 2 ila 2,5 milyon dolar seviyesinde harcama yapıldığına işaret eden İsayev, Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi'nin SOCAR AQS'nin portföylerindeki en önemli projelerin başında geldiğini aktardı.

Proje kapsamında Türkiye'de açılacak kuyulardan maksimum verim sağlanması ve kuyuların zamanında teslim edilmesi konusunda çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktaran İsayev, şöyle devam etti:

"Dünya genelinde yeni nesil koronavirüs (Kovid-19) salgını ilan edildikten sonra biz de harekete geçtik. Azerbaycan'daki ve Türkiye'deki operasyonlarımızda çalışan arkadaşlarımızın sağlıkla ilgili tedbirlerini aldık. Çalışma sahalarında tıbbi destek, test desteği gibi temel ihtiyaçlar karşılandı. Bu noktada partnerimiz IC İçtaş İnşaat, ayrıca Türk Hükümeti ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) bizlere yardımcı oldu. İstenilen çalışma ortamını sağladık. Hiçbir çalışanımızda hastalık tespit edilmedi. Bizim için her bir çalışanımız ve aileleri çok kıymetli. Şirketimizin en önemli özelliği çalışanlarımıza verdiğimiz kıymettir. Çalışma alanlarımızı tamamen izole ettik."

İsayev, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak gaz depolama alanlarının oluşturulmasının planlanan takvimin ilerisinde başarıyla devam ettiğini belirterek, "Türkiye'de Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında gaz depolama alanlarının oluşturulması için planlanan 40 kuyu açıldı. 40 kuyudan 17'sinde sondaj işlemi bitti. 6'sında da çalışmalar başladı. Bu yılın Ekim sonunda projeyi bitirmeyi planlıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji dünyasındaki konumlarını güçlendirmesi adına yeni fırsatlar oluşturma çabalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

-Düşük petrol fiyatları ve salgın sonrası "yeni normal"

İsayev, Kovid-19 sürecinde küresel ekonomik aktivitenin yavaşlaması ile mart başında petrol üretim kesintisi hususunda üretici ülkeler arasındaki anlaşmazlığın birleşmesi sonucunda petrol fiyatlarının küresel enerji tarihinin en büyük çöküşünü yaşadığını ve bir varil petrolün 60 dolar bandından 20-30 dolar bandına gerilediğini anımsattı.

Düşük petrol fiyatlarının dengelenmesinde salgın sonrası oluşacak arz talep dengesinin önemli olduğunu belirten İsayev, "Azerbaycan'da ve SOCAR AQS'nin operasyon yürüttüğü diğer sahalarda düşük petrol fiyatlarının ortaya çıkardığı yeni piyasa şartlarını takip ediyoruz. Türkiye'deki projemizde düşük petrol fiyatlarından kaynaklanan sıkıntı yaşanmadı. Şirketimizi yeni piyasa şartlarına adapte etmek için de çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket olarak, salgın döneminin oluşturduğu "Yeni Normal" kavramına uygun adımlar attıklarına da değinen İsayev, şunları kaydetti:

"SOCAR AQS hiç hesapta olmayan salgına yönelik bir bütçe ayırdı ve gerekli yerlerde kullanılmak üzere devreye soktu. Bunun yanında hem Bakü'deki ana merkezde hem de Türkiye'deki ofislerimizde çalışma düzeninde teknolojik destekli iletişimi benimsedik. Mobil ofis ve virtual ofis düzenine geçtik. Böylelikle işlerimizi yürütmemiz için avantajımız oldu. Ayrıca fiziksel anlamdaki operasyonlarımızda da gerekli önlemleri alarak, çalışma düzenimizde aksaklık yaratmadık."

Tuz Gölü depolama tesisi iki bölümden oluşuyor

İki bölümden oluşan Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama tesisinin ilk kısmında 12 yer altı gaz depolama kavernası (suni mağara) bulunuyor. Mevcutta 680 milyon metreküp kapasiteye ulaşan tesisin tam kapasite devreye girmesiyle 1,2 milyar metreküp gazın depolanması hedefleniyor.

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında yapılan ikinci bölümde inşa edilecek 40 kavernada 4,2 milyar metreküplük doğal gaz depolanabilecek. Böylece söz konusu iki tesiste, 2023'e kadar Türkiye'nin toplam gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelecek 5,4 milyar metreküplük gaz depolanmış olacak.

Salgına rağmen Tuz Gölü depolama projesi 'tam gaz' ilerliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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