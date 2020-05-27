HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Salgına rağmen Tuz Gölü depolama projesi "tam gaz" ilerliyor

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) sondaj birimi SOCAR AQS Genel Müdürü Ramin İsayev, Türkiye'de Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında gaz depolama alanlarının oluşturulması için planlanan 40 kuyunun açıldığını belirterek, "Operasyonlarımız...

Salgına rağmen Tuz Gölü depolama projesi
27.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:16

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) sondaj birimi SOCAR AQS Genel Müdürü Ramin İsayev, Türkiye'de Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında gaz depolama alanlarının oluşturulması için planlanan 40 kuyunun açıldığını belirterek, "Operasyonlarımız planladığımız tarihin önünde başarıyla devam ediyor. 40 kuyudan 17'sinde sondaj işlemi bitti. 6'sında da çalışmalar başladı. Ekim sonunda projeyi bitirmeyi planlıyoruz."dedi.

İsayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projenin toplam değerinin 103 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

Her bir kuyunun maliyetinin derinliğine ve özelliğine göre değiştiğine ancak 2 ila 2,5 milyon dolar seviyesinde harcama yapıldığına işaret eden İsayev, Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi'nin SOCAR AQS'nin portföylerindeki en önemli projelerin başında geldiğini aktardı.

Proje kapsamında Türkiye'de açılacak kuyulardan maksimum verim sağlanması ve kuyuların zamanında teslim edilmesi konusunda çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktaran İsayev, şöyle devam etti:

"Dünya genelinde yeni nesil koronavirüs (Kovid-19) salgını ilan edildikten sonra biz de harekete geçtik. Azerbaycan'daki ve Türkiye'deki operasyonlarımızda çalışan arkadaşlarımızın sağlıkla ilgili tedbirlerini aldık. Çalışma sahalarında tıbbi destek, test desteği gibi temel ihtiyaçlar karşılandı. Bu noktada partnerimiz IC İçtaş İnşaat, ayrıca Türk Hükümeti ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) bizlere yardımcı oldu. İstenilen çalışma ortamını sağladık. Hiçbir çalışanımızda hastalık tespit edilmedi. Bizim için her bir çalışanımız ve aileleri çok kıymetli. Şirketimizin en önemli özelliği çalışanlarımıza verdiğimiz kıymettir. Çalışma alanlarımızı tamamen izole ettik."

İsayev, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak gaz depolama alanlarının oluşturulmasının planlanan takvimin ilerisinde başarıyla devam ettiğini belirterek, "Türkiye'de Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında gaz depolama alanlarının oluşturulması için planlanan 40 kuyu açıldı. 40 kuyudan 17'sinde sondaj işlemi bitti. 6'sında da çalışmalar başladı. Bu yılın Ekim sonunda projeyi bitirmeyi planlıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji dünyasındaki konumlarını güçlendirmesi adına yeni fırsatlar oluşturma çabalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

-Düşük petrol fiyatları ve salgın sonrası "yeni normal"

İsayev, Kovid-19 sürecinde küresel ekonomik aktivitenin yavaşlaması ile mart başında petrol üretim kesintisi hususunda üretici ülkeler arasındaki anlaşmazlığın birleşmesi sonucunda petrol fiyatlarının küresel enerji tarihinin en büyük çöküşünü yaşadığını ve bir varil petrolün 60 dolar bandından 20-30 dolar bandına gerilediğini anımsattı.

Düşük petrol fiyatlarının dengelenmesinde salgın sonrası oluşacak arz talep dengesinin önemli olduğunu belirten İsayev, "Azerbaycan'da ve SOCAR AQS'nin operasyon yürüttüğü diğer sahalarda düşük petrol fiyatlarının ortaya çıkardığı yeni piyasa şartlarını takip ediyoruz. Türkiye'deki projemizde düşük petrol fiyatlarından kaynaklanan sıkıntı yaşanmadı. Şirketimizi yeni piyasa şartlarına adapte etmek için de çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket olarak, salgın döneminin oluşturduğu "Yeni Normal" kavramına uygun adımlar attıklarına da değinen İsayev, şunları kaydetti:

"SOCAR AQS hiç hesapta olmayan salgına yönelik bir bütçe ayırdı ve gerekli yerlerde kullanılmak üzere devreye soktu. Bunun yanında hem Bakü'deki ana merkezde hem de Türkiye'deki ofislerimizde çalışma düzeninde teknolojik destekli iletişimi benimsedik. Mobil ofis ve virtual ofis düzenine geçtik. Böylelikle işlerimizi yürütmemiz için avantajımız oldu. Ayrıca fiziksel anlamdaki operasyonlarımızda da gerekli önlemleri alarak, çalışma düzenimizde aksaklık yaratmadık."

Tuz Gölü depolama tesisi iki bölümden oluşuyor

İki bölümden oluşan Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama tesisinin ilk kısmında 12 yer altı gaz depolama kavernası (suni mağara) bulunuyor. Mevcutta 680 milyon metreküp kapasiteye ulaşan tesisin tam kapasite devreye girmesiyle 1,2 milyar metreküp gazın depolanması hedefleniyor.

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında yapılan ikinci bölümde inşa edilecek 40 kavernada 4,2 milyar metreküplük doğal gaz depolanabilecek. Böylece söz konusu iki tesiste, 2023'e kadar Türkiye'nin toplam gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelecek 5,4 milyar metreküplük gaz depolanmış olacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Ekonomi
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek Ekonomi
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Ekonomi
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor Ekonomi
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,75'ten işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,75'ten işlem görüyor
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
YHT bileti alırken HES kodu 'Seyahat İzin Belgesi' yerine sayılmayacak
YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özkan Uğur Hande Ataizi Serdar Ortaç Bergüzar Korel
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Ergin Ataman Michael Jordan Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Ak Parti Türk Lirası
Şu an buradasınız: Salgına rağmen Tuz Gölü depolama projesi "tam gaz" ilerliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 11:17:34. #1.14#
title