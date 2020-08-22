Salgına karşı alınan önlemlere tam not Pandemi döneminde şirket ve kuruluşların salgına karşı aldıkları tedbirler kontrol ediliyor.

Pandemi döneminde şirket ve kuruluşların salgına karşı aldıkları tedbirler kontrol ediliyor.

Philsa, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen; hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol değerlendirme programı şartlarını yerine getirerek, "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" almaya hak kazandı. Ofis ortamında alınan önlemler ise uluslararası denetleme firması olan Diversey Consulting tarafından değerlendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre ofis ve yönetim binalarında aldığı önlemler uluslararası denetim firması Diversey Consulting tarafından mercek altına alındı. Firmanın profesyonel danışmanları tarafından gerçekleştirilen denetim programı, Covid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan yönergeler ve bilgilendirmeler, Bilim Kurulu yönlendirmeleri ve uluslararası sağlık otoritelerinin yaklaşımları rehberliğine, Diversey Consulting'in temizlik, dezenfeksiyon alanlarındaki tecrübesi ile harmanlanarak oluşturulan denetim programı yüksek başarı skoru ile tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA