Salgın yüzünden balkonundan keman çalan müzisyen alkış yağmuruna tutuldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Salgın yüzünden balkonundan keman çalan müzisyen alkış yağmuruna tutuldu - Haberler
Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Salgın yüzünden balkonundan keman çalan müzisyen alkış yağmuruna tutuldu

Görüntü dökümü Kemancı Hasan Cicin'in balkondan verdiği konsere ait detaylar Balkonlarında konseri izleyen apartman sakinleri ve mahalle halkının alkışlarıBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında evinin balkonundan...

12.04.2020 22:44 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:46
Salgın yüzünden balkonundan keman çalan müzisyen alkış yağmuruna tutuldu

Görüntü dökümü

Kemancı Hasan Cicin'in balkondan verdiği konsere ait detaylar

Balkonlarında konseri izleyen apartman sakinleri ve mahalle halkının alkışları

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında evinin balkonundan keman çalan müzisyen, dakikalarca alkışlandı.

Ayvalık'taki restoranlarda keman çalan bir müzisyen Hasan Cicin, 150 Evler Mahallesi Şehitler Cami 2. Sokak'ta oturduğu apartman dairesinin balkonundan keman konseri verdi.

Kemanın güzel sesiyle yaklaşık bir saat sokakları inleten Cicin, alkış yağmuruna tutuldu.

Apartmanın 4. katından gazetecilere açıklamaya yapan Cicin, salgın nedeniyle uzun süredir ailesiyle evde bulunduğunu söyledi.

Cicin, vatandaşlara da evde kalmasını tavsiye ederek, şunları kaydetti:

"Bu salgın nedeniyle uzunca zamandır müzik yapamıyordum. Bugün kemanımı elime alıp, biraz prova yapmak istedim. Komşularımın da cesaretlendirmesiyle bu çalışmayı evimin içinden değil, balkondan yaptım. Onların da böylesi bir şeye ihtiyacı varmış. Böylece kendi çapımızda küçük bir eğlenti yapmış olduk."

Salgın yüzünden balkonundan keman çalan müzisyen alkış yağmuruna tutuldu

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Soylu'ya destek yağıyor! 7 ayrı başlık en çok konuşulanlara girdi Haberler
Soylu'ya destek yağıyor! 7 ayrı başlık en çok konuşulanlara girdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haberler
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden istifa etti Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden istifa etti
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına 'Hayatımı kurtardınız' teşekkürü
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Rüştü Reçber Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla İstifa Twitter İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: Salgın yüzünden balkonundan keman çalan müzisyen alkış yağmuruna tutuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 23:35:22. #1.14#
title