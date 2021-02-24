Salgın var mı? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde 30 Kasım'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları kararının açıklanmasından bu yana hafta içi belirli saatlerde ve tüm hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Peki, salgın var mı? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor?

30 Kasım'da kararın açıklanmasından bu yana hafta içi belirli saatlerde ve tüm hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yasaklar kalkıyor mu? 1 Mart yasaklar kalkıyor mu? Salgın var mı? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor?

SALGIN VAR MI? KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKIYOR?

Geçen hafta düzenlenen kabine toplantısı sonrasına koronavirüs tedbirlerine yönelik yalnızca okullar ile ilgili alınan kararlar açıklandı. Buna göre; köy okulları ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

Kafe ve restoranlar kapalı kalmaya devam edecek, sokağa çıkma yasaklarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin kademeli bir şekilde kaldırılacağını açıkladı.

KISITLAMALAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs yasakları ile ilgili sadece okullarda değişiklik yapıldı. Diğer korona virüs yasakları uygulanmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Köy okullarında 15 Şubatta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim öğretim kurumlarında eğitimin 1 Mart'ta başlaması için çalışma yapılacak." açıklamasında bulundu.

HAFTA SONU YASAKLAR NE ZAMAN KALKIYOR?

Hafta sonu yasakları Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00 arası hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Hafta sonu yasakları Mart ayında kalkacağı iddia ediliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor. Buna göre; saat 05.00'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı bitecek.