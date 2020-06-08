Salgın Uyarılarına Rağmen Londra'da Irkçılık Karşıtı Eylem İngiltere'nin dört bir yanında Cumartesi günü organize edilen ırkçılık karşıtı eylemin merkezi, başkent Londra'da Parlamento Meydanı'ydı.

İngiltere'nin dört bir yanında Cumartesi günü organize edilen ırkçılık karşıtı eylemin merkezi, başkent Londra'da Parlamento Meydanı'ydı. Protestolar, İngiliz yetkililerin, Corona virüsü salgını açısından risk yarattığı yönünde uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralı ihlal edilerek düzenlendi Kaynak: DailyMotion.com