Salgın, Türkiye’nin lojistik sektörünü dijitalleştiriyor
Dünyanın en büyük Startup yarışması Create@Alibaba'nın dünya finallerinde "Unicorn olacak 20 Startup"tan birisi seçilerek 2020'ye giren Lojistik Teknolojileri Startup'ı TIRPORT, lojistik yönetimini uçtan uca dijitalleştirmeye devam ediyor.
28.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:24
Dünyanın en büyük Startup yarışması Create@Alibaba'nın dünya finallerinde "Unicorn olacak 20 Startup"tan birisi seçilerek 2020'ye giren Lojistik Teknolojileri Startup'ı TIRPORT, lojistik yönetimini uçtan uca dijitalleştirmeye devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com