Salgın tehlikesine ilk kez dikkati çeken Doktor Li Wenliang anıldı
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Salgın tehlikesine ilk kez dikkati çeken Doktor Li Wenliang anıldı

Çin'de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, can kaybı 637'ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161'e yükseldi.

08.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:28
Salgın tehlikesine ilk kez dikkati çeken Doktor Li Wenliang anıldı

Çin'de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, can kaybı 637'ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161'e yükseldi. Vatandaşlar, salgın tehlikesine ilk kez dikkati çeken ve virüs nedeniyle hayatını kaybeden Doktor Li Wenliang'in, Vuhan kentinde görev yaptığı hastaneye ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Salgın tehlikesine ilk kez dikkati çeken Doktor Li Wenliang anıldı
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