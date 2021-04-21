Salgın tedbirlerini hiçe sayan 231 kişiye para cezası

Gaziantep'te salgın tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen 231 kişiye para cezası kesilirken maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal eden 444 kişi polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Gaziantep'te salgın tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen 231 kişiye para cezası kesilirken maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal eden 444 kişi polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler korona virüs salgınına dair alınan tedbirleri denetlemeyi sürdürüyor. Denetlemeler kapsamında tedbirleri ihlal eden 231 kişiye idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 20 Nisan'da sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 188, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 43 şahsa idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 444 şahsın ikaz edildiği aktarılan açıklamada 700 işyerinin denetlendiğini paylaşıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı