Salgın tedavisindeki ilaçlar tasarruf kararnamesinden muaf tutuldu
Covid-19'la mücadele kapsamında pandemi testleri, korunma ekipmanları ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, kamuoyunda "Tasarruf kararnamesi" olarak bilinen Bakanlar Kurulu kararından muaf tutuldu.
14.04.2020 08:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:08
Covid-19'la mücadele kapsamında pandemi testleri, korunma ekipmanları ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, kamuoyunda "Tasarruf kararnamesi" olarak bilinen Bakanlar Kurulu kararından muaf tutuldu.
Kaynak: Dunya.com