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Koronavirüs, Ekonomi

Salgın tedavisindeki ilaçlar tasarruf kararnamesinden muaf tutuldu

Covid-19'la mücadele kapsamında pandemi testleri, korunma ekipmanları ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, kamuoyunda "Tasarruf kararnamesi" olarak bilinen Bakanlar Kurulu kararından muaf tutuldu.

14.04.2020 08:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:08
Salgın tedavisindeki ilaçlar tasarruf kararnamesinden muaf tutuldu

Covid-19'la mücadele kapsamında pandemi testleri, korunma ekipmanları ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, kamuoyunda "Tasarruf kararnamesi" olarak bilinen Bakanlar Kurulu kararından muaf tutuldu.

Kaynak: Dunya.com

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