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Salgın tatilini fırsata çevirdi, topraksız tarıma yöneldi

Tuncelili Ziraat Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Tuncay Alaş, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesini fırsata çevirdi kurduğu serada topraksız tarımla ürün hasadına başladı.

Salgın tatilini fırsata çevirdi, topraksız tarıma yöneldi
18.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:59

Tuncelili Ziraat Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Tuncay Alaş, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesini fırsata çevirdi kurduğu serada topraksız tarımla ürün hasadına başladı. Kendi imkanlarıyla oluşturduğu serada ilk ürünleri alan Anlaş, destek verilmesi halinde topraksız tarımı yaygınlaştırmayı düşündüğünü aktardı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Tuncay Anlaş, korona virüs salgını nedeniyle üniversitelere ara verilmesinin ardından memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine döndü. Burada Tunceli ile Elazığ arasında bulunan Keban Baraj Gölü kıyısında Çakırbahçe köyüne yerleşen Anlaş, deneme amaçlı topraksız tarıma yöneldi. Kendi imkanlarıyla kurduğu küçük serada, çilek, domates ve salatalık ekimi gerçekleştiren Anlaş, ilk ürünlerini aldığını belirterek, imkan tanınması halinde topraksız tarımı yaygınlaştırmayı hedeflediğini söyledi.

Korona virüs nedeniyle okulların erken kapandığını anımsatan Anlaş, "Bunu bir fırsat olarak gördük. Buraya geldiğimizde ilk işimiz serayla uğraşmak oldu. Bunu yapmak bir ayımızı aldı. Bu bölgede olmayan bir şeyi denemek istedik. Şu anda topraksız tarımla uğraşıyoruz. İlk etapta 16 metrekareyle işe başladık. Şu anda 180 kök civarında bir ekim alanımız var. Biz destek verilmesi halinde bunu arttırmayı planlıyoruz" dedi.

"Ürün daha sağlıklı oluyor"

Topraksız tarımın faydalarından aktaran Anlaş, "Birim alana daha fazla bitki ekebiliyor, birim alandan daha fazla verim alabiliyoruz. Bunun yanı sıra yabancı otlarla mücadelemiz olmuyor. Tarım ilaçlarını daha az kullanıyoruz. Ürünlerin üzerinden tarımsal kalıntı olmuyor. Çünkü bütün zararlı bakteriler topraktan geliyor. Bunu suyun içine aldığımız zaman bir hastalık oluşmuyor. Tarım ilacı kullanmıyoruz böylece ürün daha sağlıklı oluyor. Toprakta bitki için gerekli olan 16 element var. Biz bunu suyun içine katıyoruz. Aynı şekilde suyun oksijen değerlerini de arttırarak topraksız şekilde tarım yapabiliyoruz. Şu anda seramızda çilek, domates ve salatalık ektik. Çileği aldıktan sonra onları söküp yerine salatalık ektik. Ticari bir amacımız yok" diye konuştu.

"Devir dayımla su israfı olmuyor"

Sistemin çalışması hakkında da bilgi veren Anlaş, "Sistemde elektrikli bir motor kullanıyoruz. Aynı suyu devir daim yapıyoruz. Böylece su israfı da olmuyor. Suyun içinde topraktaki elementler belli oranda var. Suyla köklere veriliyor. Kökler sürekli suyun içinde kalıyor. Devir daim yaptığı için de suyun içindeki oksijen seviyesi düşmüyor ve bu şekilde köklerde çürüme de meydana gelmiyor"ifadelerini kullandı.

Serayı yeterli sıcaklıklarda tutmaları halinde dört mevsim üretim yapabileceklerini vurgulayan Anlaş, gençlerin tarımsal üretime katılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Topraklı tarımla da uğraştıklarını dile getiren Anlaş, topraksız tarımla kısa sürede ürün elde etmenin de mümkün olduğunu sözlerine ekledi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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