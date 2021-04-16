Salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile 21 milyonu aşkın hizmet vatandaşa ulaştırıldı
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Salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile 21 milyonu aşkın hizmet vatandaşa ulaştırıldı

Salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile 21 milyonu aşkın hizmet vatandaşa ulaştırıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile 21 milyon 210 bin 899 hizmetin vatandaşa ulaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile 21 milyon 210 bin 899 hizmetin vatandaşa ulaştırıldığını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, "Pandemi sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile 21 milyon 210 bin 899 hizmet vatandaşımıza ulaştırıldı. Hükümet milletinin yanında." mesajını paylaştı.

Soylu'nun mesajıyla paylaştığı infografiğe göre, Vefa Sosyal Destek Gruplarına 65 yaş ve üzeri kişiler çağrı merkezleri aracılığıyla 11 milyon 133 bin 545 talepte bulundu.

"Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 3 milyon 124 bin 580 hane/kişinin maaşı Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla ödendi.

Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla 960 bin 887 hane/kişiye ayrıca ödeme yapıldı.

Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan maske ve kolonya bulunan 5 milyon 991 bin 887 hediye paketi de gruplarca dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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