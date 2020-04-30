Salgın sürecinde vatandaşlara düşen "evde kalmak" Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Varol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların evde kalarak sağlık çalışanlarının yükünü hafifletebileceklerini söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Varol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların evde kalarak sağlık çalışanlarının yükünü hafifletebileceklerini söyledi.

Varol, yaptığı açıklamada, koronavirüsün kısa sürede bütün dünyaya yayıldığını anımsattı.

Bu süreçte herkesin tedbirlere uymasının faydalı olacağını belirten Varol, "Bugüne kadar elde ettiğimiz bilgiler ışığında diyebiliriz ki; bu enfeksiyonun alanların yüzde 80'i hastalığı belirtisiz geçirecek ya da hafif belirtilerle geçirecek. Yüzde 5 kadar hastanın solunum sıkıntısı yaşayacak ve yoğun bakım ünitelerinde desteğe ihtiyaç duyacağını ön görebiliyoruz." dedi.

Varol, salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının var güçleriyle çalıştığını aktararak şunları kaydetti.

"Bu süreçte vatandaşların yapması gereken evde kalmak. Çünkü virüs ile enfekte bir kişi bu virüsü 3 kişiye bulaştırabiliyor. Her dışarı çıktığımız da kalabalık ortamlarda bulunduğumuzda ya da toplu taşıma kullandığımızda virüsü alma veya bulaştırma riskimiz artıyor. Virüs ile enfekte olan kişiler sağlıklı görünebilirler ve bu virüsü bizlere bulaştırabilirler. Virüsün havada asılı kaldığını biliyoruz. Bazı yüzeylerde de bir kaç saat, bir kaç gün bulunabiliyor.

Bu nedenle izolasyon, el yıkama önemli. Evde kalarak salgının ani artışını önlemek istiyoruz. Bu şekilde sağlık hizmetleri ve sağlık çalışanları bu artan yükün altından kalkarak vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunacaklardır. Bu yüzden vatandaşlarımızın korunması ve diğer insanları korumak için evde kalsınlar."

Kaynak: AA