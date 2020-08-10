Salgın sürecinde ürettikleri dezenfektan tünellerini 12 ülkeye ihraç ediyorlar
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Salgın sürecinde ürettikleri dezenfektan tünellerini 12 ülkeye ihraç ediyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 genç girişimci, pandemi sürecinde üretimine başladıkları dezenfektan tünellerini 12 ülkeye ihraç ediyor.

Salgın sürecinde ürettikleri dezenfektan tünellerini 12 ülkeye ihraç ediyorlar
10.08.2020 15:36 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:40

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 genç girişimci, pandemi sürecinde üretimine başladıkları dezenfektan tünellerini 12 ülkeye ihraç ediyor.

İnegöl ilçesinde, bilişim ve tasarım üzerine firmaları bulunan Mustafa Coşkun (32), Mesut İbiş (34) ve Ercan Çiğdem (36), pandemi sürecinde el birliğiyle kurdukları fabrikada dezenfektan tüneli üretmeye başladı. Tamamen yerli üretim olan, 7 ayrı dil seçeneği bulunan sistemle insan vücudu tamamen dezenfekte ediliyor. 3 aydır üretim yapan genç ortaklar, kısa sürede ürünü 12 ülkeye ihraç etmeye başladı.Firma ortaklarından Mustafa Coşkun, pandemi döneminde 3 firma bir araya geldiklerini belirterek, ürettikleri ürünleri ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri olmak üzere 12 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi. Şu ana kadar 175 dezenfekten tüneli ürettiklerini dile getiren Coşkun, Rusya, Fransa, Almanya ve Arap ülkelerine gönderiyoruz. Ağustos ayı sonunda okulların açılması beklendiği için özel okullardan özellikle ciddi talep alıyoruz. Mevcut üretimimiz oldukça yoğun geçiyor. Tatil döneminde otellere ürün sevkiyatı gerçekleştirdik dedi.HEM MİLLİ HEM YERLİDezenfektan tünellerinin özelliklerinden bahseden Coşkun, İnsan vücudunun tamamını dezenfekte etmektedir. İnsan sağlığına zararlı olmayan dezenfektan kullanıyoruz. Dezenfekten tünelinin yazılımı, tasarımı, bütün her şeyi kendi üretimimiz. Tamamen yerlidir. 40 litrelik tank haznesi var diye konuştu. 7 dilde uyarı sisteminin olduğunu kaydeden Coşkun, sosyal mesafe ile ilgili de gerekli uyarıların cihaz tarafından yapıldığını belirtti.Ateş ölçer sisteminin de bulunduğu ifade eden Coşkun, vücut sıcaklığının 38 derecenin üzerine çıktığında sistemin uyarı verdiğini dile getirdi. Talebin oldukça arttığını aktaran Coşkun, Ciddi anlamda talep var. Arkadaşlarımızla gece gündüz demeden üretim yapıyoruz. Siparişlere yetişmek için çok çalışıyoruz ifade etti.

Coşkun, dezenfektan tünellerinin satış bedelinin ise 15 bin TL olduğunu belirtti.


Kaynak: DHA

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