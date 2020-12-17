Salgın sürecinde tüketimi artan kuru yemişte yılbaşı ciro hedefi 475 milyon lira

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüsamettin Karaman, özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte talebin arttığı kuru yemiş ürünlerinde yılbaşında yaklaşık 475 milyon lira ciro beklediklerini bildirdi.

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüsamettin Karaman, özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte talebin arttığı kuru yemiş ürünlerinde yılbaşında yaklaşık 475 milyon lira ciro beklediklerini bildirdi.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklardan olan kuru yemiş ve kuru meyvelere talebin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde arttığını, tüketicilerin evlerinde aileleriyle daha fazla vakit geçirmelerinin bu artışta etkili olduğunu söyledi.

"Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu zamanlarda tüketicilerin kuru yemiş ürünlerini evlerinde bol bol bulundurmayı tercih ettiğini gördük." diyen Karaman, bu süreçte atıştırmalık tercihlerinin başında ay çekirdeği, leblebi ve fıstık gibi ürünlerin geldiğini ifade etti.

Karaman yılbaşında da insanlar evlerinde olacağı için tüketimin artacağını, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Restoran, otel, bar gibi mekanlar kapalı olacağı için ev dışı tüketim azalacaktır. Yılbaşı alışverişi aralık ayının son günlerine doğru yoğunlaşıyor. Yılbaşı dönemi cirosunun yaklaşık 475 milyon lirayı bulacağını tahmin ediyoruz. Yılbaşı alışverişleri sebebiyle aralık ayındaki tüketim, tüm yılın yaklaşık yüzde 12'sine denk gelmektedir. Bu yıl, toplamda geçen seneki 14 milyar liralık ciroyu geçmeyi hedefliyoruz."

Yıllık iç pazar hacmi 650 bin ton

Karaman, Türkiye'de 2019 yılında iç pazar hacminin yaklaşık 650 bin ton karşılığı 14 milyar lira olarak hesaplandığını, 2020 yılı iç pazar çalışmalarını ise ocak ayı içinde tamamlayacaklarını kaydetti.

Sektörün ihracat verilerine de değinen Karaman, geçen yıl 325 bin ton karşılığı yaklaşık 2 milyar dolarlık kuru yemiş, 402 bin ton karşılığı 1 milyar dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldığını, bu yılın ocak-ekim döneminde ise 229 bin ton karşılığı 1,4 milyar dolar değerinde kuru yemiş, 315 bin ton karşılığı 762 milyon dolar değerinde kuru meyve ihracatı yapıldığını bildirdi.

Kuru yemişte en fazla talebin ay çekirdeği, yer fıstığı, leblebi çeşitleri ve Antep fıstığına yönelik olduğunu, yılbaşı döneminde fındık ve bademin de tercih edildiğini anlatan Karaman, "Antep fıstığının kilogramı 100-110, fındık 90-110, badem içi 100-120, yer fıstığı 40-49 liradan satışa çıkarılıyor. Vatandaşımız bütçesinin yettiği kadar bu ürünleri alıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek