Salgın sürecinde tatil yapmak isteyenlerin 'bungalov' ilgisi

Bursa'nın Keles ilçesindeki bungalovlar, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyon kapsamında tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bungalovlarda, temasın en düşük seviyeye indiği tatilin günlük fiyatı ise 300 ile 400 TL arasında değişiyor.

Bursa'da yaklaşık 20 yıl boyunca otomotiv firmasında bilgisayar mühendisi olarak çalışan Arif Doğru, çocukluk hayali olan 'tatil köyü' projesini hayata geçirmek için işinden ayrıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na projesini sunan Doğru, buradan hibe alarak, yapımına başladı. Tatil köyünü 2015 yılında hizmete açan Doğru, gelen müşteriler için bungalovlarda konaklama, balık avlama, at binme, arazi aracı ATV ile safari yapıp, hobi bahçelerinde vakit geçirebilme imkanlarının olduğu yaşam alanı oluşturdu. Tesis, son günlerde izole ve doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların sosyal izolasyona dikkat edilmesi yönündeki uyarılarını dikkate alan ve tatil sezonunu da evde geçirmek istemeyenler, otellerden çok bungalovları tercih ediyor. Bungalovlarda, temasın en düşük seviyeye indiği tatilin günlük fiyatı ise 300 ile 400 TL arasında değişiyor.'HER ŞEY KİŞİYE ÖZEL'Bungalovları olan tesislerin salgın sürecinde avantajlı olacağını söyleyen Arif Doğru, 'Önümüzdeki dönemin, bizim gibi butik çalışan tesisler için avantajlar barındırdığını düşünüyorum. Çünkü her şey kişiye özel. Konakladığınız evden kullandığınız eşyalara kadar her şey size ait. Burada evinizde gibisiniz. Toplu yaşanan mekanlarda her şey müşterek. Bizim gibi butik tesislerde konakladığınız ev tamamen size ait. Kullandığınız bütün eşyalar size ait. Bu süreçte tam normale dönene kadar yemek ve içecek hizmetlerini oda servisi halinde yapacağızö dedi.'BİRİKEN STRESİ DOĞADA ATABİLİRSİNİZ'Doğa turizminin özelliklerini anlatan Doğru, 'Tatile geliyorsunuz ancak 4 duvar arasına tıkılıp kalmıyorsunuz. Burada yapabileceğiniz aktivitelerin yanı sıra bahçe işlerine de merakınız varsa toprakla uğraşabilirsiniz. Doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Bisikletinize binip doğayı keşfedebilirsiniz. Adrenalin aktivitelerimiz var. Dinginlik isteyenler için olta balıkçılığımız var. Üzerinizde biriken stresi doğada atabilirsinizö diye konuştu.

Rezervasyon durumu hakkında da bilgi veren Arif Doğru, 'Bayram rezervasyonları ve bayram sonrası için büyük ilgi var. Rezervasyonlar için arayanlar var. Bu süreci sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu ve benzeri tesislerin normalleşme sürecinde çok daha popüler olacağını düşünüyorumö dedi.

Kaynak: DHA