Salgın sürecinde sağlık çalışanları için kiraz hasadı Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleşen 12. Kiraz Hasadı'nda paketlenen 500 kilogram kiraz, salgın sürecinde yoğun çalışan çevre hastanelerdeki sağlık personeline ikram edilecek.

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleşen 12. Kiraz Hasadı'nda paketlenen 500 kilogram kiraz, salgın sürecinde yoğun çalışan çevre hastanelerdeki sağlık personeline ikram edilecek.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs nedeniyle ilçe sakinlerine kapılarını kapatan Bağcılar Belediyesi Kiraz Bahçesi, bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu yıl 12.'si düzenlenen Kiraz Hasadı'nda Bağcılar Belediyesi personeli, canla başla görev yapan sağlık çalışanları için dalından kiraz topladı.

Sağlık çalışanlarının takdire şayan bir sabırla görev yaptıklarını vurgulayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Bağcılar Belediyesi olarak bu zor günlerde fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Salgın nedeniyle hemşehrilerimizi ağırlayamadığımız nostalji bahçelerinde hasadımızı bu kez sağlık kahramanları için yaptık. Topladığımız kirazları kendilerine ikram ediyoruz. Afiyet olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun."

Kiraz Bahçesi'nde 84 ağaç var

Bağcılar Belediyesi'nin Nostalji Bahçeleri Projesi kapsamında Kirazlı Mahallesi'nde 2007-2008 yıllarında oluşturduğu Kiraz Bahçesi'nde Napolyon ve Star Gold cinsi 84 adet kiraz ağacı bulunuyor.

Yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Kiraz Bahçesi, ilçe sakinlerince piknik alanı olarak da kullanılıyor.

Kaynak: AA