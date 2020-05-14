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Salgın sürecinde saç bakım ürünlerine talep 3 kat arttı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaför, güzellik salonları ve klinikler kapatıldı, kişisel bakım süreçleri evlere taşındı.

Salgın sürecinde saç bakım ürünlerine talep 3 kat arttı
14.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 14.05.2020 12:05

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaför, güzellik salonları ve klinikler kapatıldı, kişisel bakım süreçleri evlere taşındı. Kişisel bakım ürünlerinin temininde online alışveriş tercih edilirken araştırmalar özellikle saç bakımı için sabun ve şampuan gibi ürünlere olan talebin yüzde 300 arttığını gösterdi. Saç bakımına yönelimindeki bu artışın saç ekim işlemlerindeki aksamalardan ve strese bağlı saç dökülmelerinden kaynaklandığı değerlendirildi.

Koronavirüs kapsamında alınan sosyal izolasyon ve sokağa çıkma yasağı gibi önlemler vatandaşların evde geçirdiği süreyi arttırdı. Boş zamanlarında kişisel bakımına daha fazla yönelen vatandaşlar, kişisel bakım ürünlerini temin etmek için online alışverişi tercih etti. Online alışverişlere dair yapılan araştırmalar özellikle saç bakımının öne çıktığı bu süreçte sabun ve şampuana olan talebin yüzde 300 oranında arttığını ortaya koydu.

724guzellik.com.tr kurucusu Burçin Deniz Özkan, vatandaşların yoğun bir şekilde saç bakımına yönelmesinin temel sebepleri arasında salgın sürecinde hizmete ara veren kiniklerin kapanmasıyla aksayan saç ekimi ile sonrasındaki bakım süreçleri ve strese bağlı saç dökülmelerinin yer aldığına dikkat çekti.

"Saçlarımız olumsuzluklardan çok hızlı etkileniyor"

Çevresel etkiler, stres, genetik ve diğer birçok faktörün saç sağlığı üzerinde etkili olduğu belirten Özkan, saçların koronavirüs döneminde yaşanan kaygı halinden olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Özkan, "Salgın gibi kaygının üst düzeylere taşındığı dönemlerde tıpkı psikolojimiz gibi bedenimiz de hassaslaşıyor ve özellikle saçlarımız uzun vadede vereceği tepkileri yoğun stres alanda bir anda verebiliyor, dökülerek seyrekleşebiliyor. Şirket olarak saç çıkarıcı şampuan ve serumlarda gözlemlediğimiz talep artışı da bu durumu doğrular nitelikte. Öte yandan, saç ekimi işlemlerine tedbir amaçlı ara verilmesi ve kuaförlerin kapatılması da kendini iyi hissetmek isteyen insanların başta saç bakımı olmak üzere diğer kişisel bakım süreçlerini eve taşınmasında etkili." dedi.

"Kişisel bakımlara evde devam edilmesi daha güvenli"

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüsün kontrol altına alınmasıyla birlikte başlayacak yeni normal dönemde sosyal mesafe kuralları ve bireysel hijyen tedbirleri hayati önem taşımaya devam edeceği görülüyor.

Yeni normalde klinikler, güzellik salonları ve kuaförler hizmet vermeye başlasa da kişisel bakıma yönelik ihtiyaçların evde karşılanmasının daha güvenli olduğunu belirten Özkan, "Günümüz teknolojisinde profesyonel ürünlerin geliştirilmesi ve online mağazalar üzerinden kolaylıkla temin edilmesiyle pek çok kişisel bakımın ev konforunda yapılması mümkün. Şirket olarak bizler de hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uzun bir süre daha kritik rol oynayacağını göz önünde bulundurarak hem kadınların hem de erkeklerin kişisel bakım ihtiyaçlarına yanıt vermek için saç serumlarından kaş ve kirpik bakım setlerine, sakal bıyık serumlarından şampuanlara pek çok ürüne kolayca ulaşmalarını sağlıyor, güvenli bir şekilde etkin sonuçlar almaları için çalışıyoruz." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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